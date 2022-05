"L'Espai Cràter" d'Olot ja ha rebut més de 10.000 visitants

El passat 11 de març va entrar en funcionament a Olot “l'Espai Cràter”, un centre multidisciplinari que promou el coneixement a l'entorn dels volcans la ciència i la societat, una instal.lació impulsada per l'ajuntament d'Olot. Parlem amb el Xevi Culell que és el director d'aquest “Espai Cràter” d'Olot, qui ens diu: “La veritat és que l'erupció del volcà de La Palma ha despertat les ganes de visitar i conèixer més els volcans de casa nostra, els de La Garrotxa, des del mes de setembre de l'any passat s'han incrementat les visites al territori, i és que aquí també tenim vulcanisme. Hem tingut més de 10.000 visitants en un mes i mig, cosa que no esperàvem ni tan sols en els nostres millors pronòstics. Sabíem que el producte era bo, però són xifres d'equipaments de Barcelona o de grans capitals, a zones més d'interior són xifres molt difícils d'assolir i estem molt contents. Estem situats als peus del volcà Montsacopa, a ple centre de la ciutat. És un volcà urbà, es pot visitar de forma molt fácil, són només 200 metres de desnivell, a dalt està l'ermita de San Francesc, es pot veure el cràter... és un volcà molt atractiu. A l'Espai Cràter tenim una exposició interactiva que és una referència a nivell de vulcanologia a tot l'estat espanyol. Hi han activitats experiencials molt diverses: activitats tecnològiques, immersirves, maquetes, vídeo mapping, tota una sèrie d'elements que normalment en una bona exposició pots trobar un o dos, i aquí els tenim tots. Podem veure realment les entranyes del volcà, una peça molt brillant de l'exposició, un element natural del mateix material volcànic, i podem veure realment el mateix volcà per dins, és el mateix volcà qui tanca l'edifici per dins. La gent en general sap que hi ha volcans, però no sap la tipologia de vulcanisme ni molts altres detalls i informacions que donem a l'exposició, així que animo a tothom a que ens visiti”.