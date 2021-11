L'esgotament està arribant al límit entre infermeres i personal sanitari

Avui volem parlar de metges i infermeres, que avisen que les baixes del col.lectiu creixen, i que l'esgotament és un problema de primera magnitut. Els CAP augmenten la presencialitat, però alerten que estan al límit. Hem parlat amb la presidenta de l'Associació d'Infermeria familiar i comunitària de Catalunya, l'Alba Brugués, que ens confirma que estan al límit: “Sí, totalment. Aquestes últimes setmanes estan pujant els casos de positius de Covid, i això encara està fent que es desbordi més la situació. I és que l'esgotament, després de més d'un any i mig de pandèmia, de la vacucación, etc... està arribant a nivells molt preocupants.”. Àustria ja confina a tota la població i fa la vacunació obligatòria pel repunt de la Covid: “La situació d'Àustria ens espanta una mica, clar. Però també és veritat que Espanya és un dels llocs on hi ha més vacunats de tots els països d'Europa. Això fa que tinguem esperança en que no pugin tant els casos com a altres països. La pujada a Àustria ha estat en un període de temps molt curt, i sí, estem patint.” Li preguntem a la Alba que pensa sobre la creència de que als CAPS s'està atenent a menys gent : “Això no és cert. Realment fa mesos que la presencialitat s'ha augmentat de forma espectacular, s'està atenent al 100% de persones que venen als centres de Salut. Abans es feia un filtre telefònic, però ara ja estem amb total presencialitat i amb una activitat del 120%. Hem augmentat l'activitat de les vacunes, de proves PCR's, seguiment de persones positives que es queden a casa i no són greus... No parem de treballar. Hi ha bona part de professionals que estan pagant aquest sobreesforç de forma personal. És un problema de primera magnitut. Hi ha moltes més baixes de professionals de la salut que estan totalment esgotats. I aquests esgotament es multiplica perquè a la càrrega de feina es sumen aquestes baixes que s'han de suplir. La ràtio d'infermeres a Catalunya és molt baix, i ara mateix no hi ha bosses de treball d'infermeres. La solució és fer dobles jornades, però això, obviament, té les seves conseqüències”