Les vacunes contra el coronavirus susciten dubtes en una part considerable de la població

Investigadors de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, publica avui a la revista Nature Medicine un estudi que revela reticències a nivell global a vacunar-se contra la COVID-19.

A partir de les dades de l’enquesta COVID-SCORE prèviament validada, en una mostra de més de 13.400 persones de 19 països fortament afectats pel virus, els investigadors han trobat que el 72% dels participants probablement acceptaria vacunar-se contra la COVID-19.

Del 28% restant, el 14% es negaria a fer-ho, mentre que un altre 14% mostra dubtes, el que es traduiria en desenes de milions de persones que no es vacunarien.

Al desafiament de desenvolupar una vacuna segura i eficaç, produir-la a gran escala i distribuir-la de manera equitativa, les autoritats sanitàries de tot el món han de considerar ara l’obstacle addicional de la reticència a vacunarse.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Jeffrey V. Lazarus, investigador d’ISGlobal i coordinador de l’estudi, “El problema dels dubtes generats davant les vacunes depèn principalment de la falta de confiança en els governs. El que hem vist és que la confiança en les vacunes és superior als països en els quals la confiança en el govern també és més alta”, assenyala Lazarus, “Cal augmentar la confiança en les vacunes, així com la comprensió de com poden ajudar a controlar la propagació de la COVID-19 a les nostres famílies i les comunitats on vivim”.

A la pregunta de si rebrien una “vacuna provada, segura i eficaç”, el major nombre de respostes positives es va obtenir a la Xina (87%), on també es va obtenir la menor proporció de respostes negatives (0,7%). En l’altre extrem es troba Polònia, on els enquestats van donar el major nombre de respostes negatives (27%), mentre que els enquestats russos van donar la proporció més baixa de respostes positives (55%). A Espanya, un 74% va respondre de forma positiva davant d’un 13% que es va mostrar reticent a vacunar-se i un 12% sense opinió.

Quan es va preguntar si "Acceptaria vacunar-se si el seu ocupador ho recomanés i el govern aprovés la vacuna com a segura i eficaç?", el 32% va estar completament d’acord, mentre que el 18% va estar en part o totalment en desacord.

De nou, es va observar una variació considerable segons el país, amb la Xina tenint la major proporció de respostes positives (84%) i la proporció més baixa de respostes negatives (4%). Rússia va tenir la major proporció de respostes negatives (41%) i la menor proporció d’enquestats disposats a acceptar la recomanació del seu ocupador (27%). A Espanya, un 41% dels enquestats es va mostrar d’acord i un 35% va respondre de forma negativa.

De fet, des que l’enquesta es fes a finals de juny de 2020, els temes relacionats amb les vacunes s’han polititzat encara més i el moviment antivacunes s’ha tornat més agressiu, el que suggereix que les reticències davant de les vacunes poden ser una amenaça encara més gran.