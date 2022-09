Les UCI per covid a Catalunya registren el mínim històric, amb nou malalts ingressats

L’evolució de la covid a Catalunya després de la setena onada del juny i el juliol està deixant uns indicadors epidemiològics que mai abans no havíem vist. Per exemple, el nombre de malalts ingressats a les Unitats de Cures Intensives (UCI) és el més baix des que va esclatar la pandèmia. Actualment, segons el darrer balanç del Departament de Salut, hi ha nou persones ingressades a la UCI per la covid. Mai abans no hi havia hagut tan poca gent ingressada en estat greu a causa d’aquesta malaltia.

El nombre d’ingressats a les UCI és del passat diumenge, 4 de setembre. Els dos dies previs, el 3 i el 2, també hi havia 9 malalts a les UCI. Una setmana abans, el diumenge 28 d’agost, n’hi havia gairebé el doble: 16.

La xifra més baixa fins ara era del 2020

Abans de la setena onada de la covid, entre els mesos de juny i juliol, el mínim de malalts a les UCI per covid a Catalunya es va registrar el 16 de maig, amb 25 persones ingressades a les unitats de cures intensives. L’any 2020, des que va esclatar la pandèmia, l’ocupació de crítics va tocar terra el 7 de juliol, amb 40 llits ocupats. Durant el 2021, el millor dia pel que fa a aquest indicador epidemiològic va ser el 5 de novembre, amb 77 UCI ocupades.

Dels nou malalts que hi ha actualment a Catalunya, tres es troben ingressats en UCI de Barcelona ciutat. Pel que fa a les defuncions, segons el darrer balanç de Salut, entre el 29 d’agost i el 4 de setembre hi ha hagut 18 defuncions.

Sanitat ha anunciat aquest dilluns l'arribada de 10 milions de dosis de vacunes contra la covid adaptades a la variant òmicron durant el setembre. L’objectiu és que s’utilitzin per a la segona dosi de reforç.

Així, aquesta mateixa setmana arribarà el primer enviament, que estarà a disposició de les comunitats i ciutats autònomes. La Comissió de Salut Pública es reunirà properament per determinar la data d'inici de les vacunacions després d'haver acordat que es comenci per les persones ingressades en residències, així com els majors de 80 anys.

L’anunci s’ha fet al ple extraordinari del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) on, entre d'altres assumptes, s'ha analitzat la situació de la pandèmia i de l'alerta per verola del mico.

També s'ha aprovat el repartiment de gairebé 23 milions d'euros per a tres programes de prevenció i acció dirigits a malalties rares i neurodegeneratives; la salut mental i de prevenció de càncer.