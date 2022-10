El 90 % de les tortugues marines ingressades al CRAM tenen plàstics a l’organisme

La pràctica totalitat de les tortugues ateses a la Fundació CRAM durant l’any 2021 tenen plàstic al seu organisme. En total, per aquest espai han passat un total de 90 tortugues babaues (“Caretta caretta”), de les quals s’han obtingut 58 mostres, tant de les femtes com de contingut digestiu, i ha aparegut plàstic a nivell microscòpic en el 89,7 % d’aquestes.

El tipus de plàstic més habitual és el tipus làmina (33 % dels casos), seguit dels fragments plàstics (14 %) i el tipus “foam” (7 %). A banda, de les sis necròpsies realitzades en tortugues marines s’han trobat restes de plàstic en cinc d’elles. Tot i que el cúmul de plàstics en el tracte digestiu no va ser la causa de la mort d’aquestes animals, sí que en alguns casos els va produir enteritis severa, que causa dolor, anorèxia i afecta al sistema immunològic.

Més tortugues que mai amb restes de xarxes

D’altra banda, el CRAM també ha atès sis tortugues marines amb aletes entortolligades en xarxes o fils de pesca. En quatre d’aquests casos ha estat necessària una amputació. El número d’animals amb restes de xarxes està augmentant cada any el que, segons la fundació, pot ser un indicador de l’increment de la pesca il·legal i les xarxes fantasma al Mediterrani. En cas de trobar-se un animal entortolligat, el CRAM alerta que mai s’ha de retirar aquest material, sinó que cal trucar immediatament al 112 perquè pugui rebre assistència veterinària.

Les tortugues marines tendeixen a ingerir restes de plàstic o bé a quedar-se entortolligades, estan distribuïdes per un espai ampli i es mouen per tots els compartiments marins, tant al fons com a la superfície. Això les converteix en un gran bioindicador de l’estat de la contaminació de mars i oceans.