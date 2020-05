Les terres de l'Ebre porten 3 dies en fase 1. Quina valoració es fa?

A Tortosa porten 3 dies en fase 1, després de la, gairebé diríem normal, estampida de el primer dia, la situació s'ha normalitzat.

Hem parlat amb Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa "el primer dia vam fer una crida a la responsabilitat però ara la cosa s'ha normalitzat, cal ser responsable, no oblidem que el virus no s'ha anat" "la guàrdia urbana segueix pendent que es vagin complint les normes encara que en fase 1 és més difícil de controlar ". explica



Un dels objectius post pandèmia és l'activació de l'economia "a poc a poc s'estan obrint tots els restaurants i els bars. Hi ha un percentatge important de locals obert. La gent està perdent la por a sortir al carrer a comprar." conclou

Ampliació de l'UCI a l'hospital de Tortosa



En el cas del centre hospitalari de referència a les Terres de l'Ebre, el de Tortosa, l'activitat quirúrgica es posarà en marxa per etapes amb el requisit de mantenir dues UCI, una focalitzada per als casos amb Covid-19 i una altra per a la resta. Les actuals prestacions, en aquest sentit, no són suficients.

Durant el període de crisi s'han mantingut en funcionament tres quiròfans –un dedicat a pacients amb Covid-19- i durant la primera setmana de maig s'ha afegit un altre i un mes la segona.

Amb la recuperació de la cirurgia traumatològica urgent des d'aquest 7 de maig, que s'havia traslladat a l'Hospital de Móra d'Ebre, les operacions de ginecologia, obstetrícia i pediatria es continuaran practicant en la Clínica Terres de l'Ebre mentre no es compti amb una UCI no Covid addicional.

Les consultes externes i les proves s'inicien aquesta primera setmana de maig amb prioritat en l'atenció virtual i la telemedicina, amb el retorn ordenat a les presencials.