Les sales de cinema volen una rectificació a la prohibició d'obrir.

Els cinemes, els teatres i les sales de concert privats han reclamat espais culturals oberts i han remarcat que cap dels 140 brots actius a Catalunya té el seu origen en un acte cultural.

En un comunicat del sector privat cultural del president del Gremi d'Exhibidors de Catalunya, Camilo Tarrazón; la gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, Carmen Zapata, i la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, es demana al Govern que "rectifiqui immediatament" el tancament d'espais i activitats culturals i se l'acusa "de desbordament, descontrol, incoherència i incapacitat" per rectificar "una norma equivocada". Han alertat que en cas que es "bunqueritzi la decisió", es fa "absolutament necessària la dimissió dels responsables".

El manifest recorda que han complert totes les normes dels protocols acordats amb el Procicat i disposen de control d’aforaments i registres d’usuaris, tan necessaris com inexistents en moltes altres activitats. En aquest sentit, remarquen que cap dels 140 brots actius a Catalunya té el seu origen en un acte cultural.

"Aquestes activitats culturals són la base de confiança pels espectadors que són corresponsables de l’èxit de les mesures gràcies a la seva actitud cívica, però també són la base de la reconstrucció de la certesa per a una inversió futura que permeti assolir l’obertura al 100%".

Segons el text, "el premi" a aquesta actuació responsable avalada pels resultats va ser la decisió, primer a Lleida i després a Barcelona i àrea metropolitana, d’aplicar "una resolució de manual d'instruccions d’etapes superades i insegures, on es comença a entreveure el nivell de desgavell per part dels màxims responsables encarregats de fer-nos sortir de la crisi. Esperàvem una fase 2 flexible, però la realitat a hores d’ara és que ens han tancat la cultura".

Han ressaltat que s'està tirant endavant la campanya CulturaSegura perquè "no és acceptable, ni cert, ni just que es projecti el missatge a la ciutadania que la cultura és una activitat contagiosa i se'ns privi de la viabilitat econòmica que podem tenir després de quatre mesos de crisi". Per contra, han afegit, hi ha "platges obertes, activitats obertes, el carrer obert, i les vacances a tocar, i l'única ocurrència és tancar els espais segurs" com els culturals que estan "en condicions de màxim control, higiene i distància, homologades pel propi Procicat".

"Com es pot tancar tot un sector d’activitat que representa gairebé un 4% del PIB directe, sense cap argument sòlid ni causa justificada? En base a quin dret, a quina llei? Qui respon dels danys causats?", s'han preguntat els signants.

Representants dels cinc sectors culturals (música, editorial, arts escèniques, arts visuals i audiovisual) es van reunir amb el Departament de Cultura i representants del Departament de Salut i d’Interior.



"Davant d'una manca d’arguments creïbles per decidir tancar tota una activitat segura i deixar-ne moltes sense control al lliure albir de la ciutadania, les parts de la taula van assumir diversos compromisos". Per part del sector, han indicat, van reiterar la seva voluntat de ser part de la solució, oferint una gestió corresponsable en la gestió de la seguretat dels espais. Per part de la Secretaria de Salut i d’Interior, "gestionar amb caràcter urgent les peticions d’obertura d’activitats prohibides amb la resolució, a partir d’enviar documentació als ajuntaments per ser validada pel Procicat".