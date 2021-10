Les residències de gent gran reclamen un passaport Covid obligatori

La patronal de les residències, l'Associació Catalana de Recursos Assitencials, reclama a la Generalitat que estableixi un passaport de la Covid digital, especial pel servei d'atenció a la gent gran en situació de dependència. Parlem del tema amb la Cinta Pasqual que és la presidenta d'ACRA, a la que preguntem perquè reclamen aquest passaport Covid: “Crec que tothom ho entendrà. Nosaltres tractem amb les persones més vulnerables de la societat. 54.000 persones, alta dependència, tots tenen més de 85 anys, tret d'algunes excepcions. S'ha demostrat que a més edat, ménys inmunitat es té. Nosaltres ens fixem en França, Alemanya, Grècia, una part d'Estats Units... tots aquests països ja ha dit que vacunar-se al sector és obligatori. I alguns d'ells han introduït el passaport Covid entre els treballadors de residències. Aquí estem parlant molt del dret a no vacunar-se, però nosaltres volem incidir en el dret que té la gent gran a ser atesa per una persona vacunada,o a ser visitat per gent que estigui vacunada. El que volem és reflexionar amb les famílies, amb els professionals... El nostre sector hauria d'estar el 100% vacunat. Actualment amb les dades que tenim, hi ha un 8% de treballadors de les residències no estan vacunats. Tenim un porcentatge de vacunació molt alt, molt més alt que la mitjana, però no és suficient. Crec que és un sector que hauria d'estar al 100%. És responsabilitat de tots, és una qüestió de solidaritat cap a les persones que has d'atendre, i els teus mateixos familiars. Tenim ara un 92-93% de gent vacunada, però hem de fer un esforç i arribar al 100%. I a nosaltres ens agradaria que fos obligatori aquest passaport Covid per treballar o visitar una residència. El Departament de Salut ens està contestant que no pot ser obligatori, que les dades de vacunació són molt bones... i en això estem d'acord, són xifres molt bones, però pensem que haurien d'arribar, al nostre sector, al 100%. Si el passaport Covid es demana per entrar a locals d'oci, per què no es demana per entrar a una residència ?”