Les residències de gent gran continuen sent el punt feble de la pandèmia

En certs aspectes d'aquesta pandèmia, fa la sensació que les persones no han après res. Em refereixo concretament a les persones que estan en residències i les xifres de contagis que veiem a les notícies.

Per parlar de la situació que estan vivint a les residències a La Linterna Catalunya hem parlat amb la María José Carcelén, portaveu de la coordinadora de residència 5+1.

Quina és la situació ara mateix?

María José Carcelén: Ens preocupa bastant. Li donaré una altra dada, a la residència de falset es van infectar 111 i van morir 41 persones, les xifres són prou preocupants. Ens fa l'efecte de què efectivament no hem après res de la primera onada. S'estan fent coses, però no les suficients, perquè hi ha coses que són bàsiques, com pot ser, quan hi ha un cas positiu en una residència, es fan els tests a tots els que estan a la residència o fer tests setmanals.

A la residència no hi ha possibilitat d'atendre a una persona malalta, no tothom haurà d'anar a l'hospital, però sí que necessiten una mínima atenció hospitalària. Necessitem un espai que estigui entremig entre una residència i un hospital, però que sigui un espai en infermeria 24 hores. Sobretot tenir la possibilitat de fer un diagnòstic, posar oxigen, una via per posar un sèrum... Tot això a les residències és inviable.

El sistema no ha sabut reaccionar davant d'aquesta situació?

María José Carcelén: Vam arribar tard, moltes persones van morir en unes situacions indignes perquè no van rebre atenció sanitària. La Generalitat no entén que això és una llar i no és d'ús sanitari. En una residència és molt difícil impedir que s'escampi el virus, estem parlant d'un espai on es concentren moltíssimes persones que no tenen formació sanitària.

Ha millorat el confinament de les persones que estaven a les residències?

María José Carcelén: No a tota arreu, a segons quines residències encara no deixen entrar. El problema és que els protocols no se segueixen com és degut i la Generalitat tampoc ho controla perquè això suposa una despesa. I en l'aspecte personal, estem pitjor que abans.