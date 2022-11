Les quotes de les hipoteques encara es dispararan més els pròxims 12 mesos

La brutal i sense precedents pujada de l’euribor des de principis d’any està encarint les quotes de les hipotequesa tipus variable (que no les de tipus fix, a les quals no afecta). Però el pitjor per als hipotecats encara ha d’arribar. A partir d’aquest més de novembre, les revisions es realitzaran amb un tipus que fregarà i superarà el 3% (més el diferencial firmat quan es va contractar el crèdit), unes fortíssimes pujades que es prolongaran durant més o menys un any. Per a una hipoteca de 150.000 euros a 24 anys amb un tipus d’euríbor més 1%, suposarà passar d’una quota de 554 euros a pagar-ne 811, és a dir, 257 més al mes i 3.084 més a l’any. Per a una de 300.000 euros, l’alça serà de 1.109 a 1.622: 513 euros més al mes i 6.156 més a l’any. Tot i que hi ha crèdits per a la compra de vivenda a tipus variable que es revisen cada sis mesos, la majoria ho fan un cop a l’any. Les quotes pugen si l’euríbor és més alt que un any abans el mes que serveix de referència per revisar el crèdit. La raó que els increments més importants s’hagin començat a produir a l’octubre i s’hagin de disparar a partir del novembre és que normalment s’utilitza com a referència l’euríbor de dos mesos abans. És a dir, les hipoteques a tipus variable de l’octubre s’estan revisant amb l’índex de l’agost (que estava 1,747 punts percentuals per sobre del de l’agost del 2021), les del novembre ho faran amb el del setembre (2,725 punts més alt) i les del desembre ho faran amb el de l’octubre (3,102 punts). Per posar-ho en perspectiva, les revisions de les quotes entre el març i el juliol van aconseguir diferències interanuals en l’euríbor d’entre 0,028 i 0,768 punts, a l’agost va ser d’1,336 i el setembre d’1,483.

Els experts preveuen que els increments més grans de les quotes es produeixin en els pròxims mesos i que les alces abundants es prolonguin durant més o menys un any. Començaran a decréixer suaument cap a l’estiu que ve i de forma més pronunciada el novembre, quan les esmentades diferències interanuals de l’euríbor es vagin reduint al comparar-se l’índex amb el seu nivell actual.