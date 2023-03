Les punxades a la xarxa elèctrica s'han disparat a Catalunya, concretament un 68% en els darrers 3 anys, segons dades de la companyia Endesa. Una quarta part d'aquest frau elèctric es deu al boom de les plantacions de marihuana, que són el pa de cada dia a casa nostra. Perque ens fem una idea, el consum mitjà d'una d'aquestes plantacions equival al que poden fer 80 llars juntes. Però també hi a particulars que s'enganxen als comptadors de les comunitats de propietaris per no haver de pagar la factura. Sigui com sigui, aquest frau elèctric no només representa un perjudici econòmic, en aquest cas, per Endesa sinó també un problema de seguretat pels veïns, Yolanda Bernal





Veïns com el Tomàs Cepa, veí de Vila-Roja, a la província de Girona. Al seu barri, la majoria de línies estan sobrecarregades i això ha provocat que algunes d'aquestes línies hagin cremat. El Tomàs explica que pateixen talls de llum constants. I no estem parlant de minuts sinó de dues hores, en el millor dels casos, o de 10, en el pitjor. Això, ara, en ple hivern, és especialment dur.

El problema de sobrecàrrega de les línies el provoca, per una banda les conexions irregulars però també una infraestructura deficient. De fet, els han canviat el transformador, perquè el que hi havia era molt vell, però encara no s'han conectat totes les línies, i per això els talls es continuen repetint. El Tomàs i la resta de veïns esperen que no s'allargui molt més aquest problema.

El que estan patint els veïns de Vila-Roja és només un exemple, hi ha molts altres municipis en la mateixa situació. El que està clar és que punxar la llum posa en risc la seguretat i la qualitat del servei... què podem fer si tenim constància d'un cas d'aquest tipus?

D'entrada denunciar-ho. Sovint són denúncies anònimes dels propis veïns o d'institucions. També es poden detectar aquests casos quan un tècnic verifica una avaria o qualsevol altre incidència, i llavors es descobreix que algú té la llum punxada. El Lluís és tècnic de la unitat contra el frau d'Endesa. Diu que és un tema molt seriós perquè pot provocar descàrregues, electrocucions o incendis.

La feina que fa el Lluís no és gaire fàcil. En el seu dia a dia es troba en situacions complicades. Fins al punt que Lluis és un nom fictici, per evitar possibles amenaces.

Tot i que el frau elèctric es vincula sobre tot al conreu de marihuana, la veritat és que molts sectors cometen el mateix frau. Sobre tot aquells en que la matèria primera necessita molta electricitat. Aquí estem parlant de fàbriques de gel, d'indústriques càrniques o fins i tot cadenes hoteleres. Només l'any passat, Endesa va rebre més de 62mil denúncies per frau a tota Espanya.

















Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado