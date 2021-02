Les proves preliminars del vaccí espanyol arriben al 100% d'efectivitat.

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) preveu decidir a mitjans de març si aprova la vacuna de Janssen, filial de Johnson&Johnson.

Així ho ha avançat aquest dimarts l'EMA en un comunicat després de rebre la petició formal de la companyia per obtenir el permís per comercialitzar el vaccí.

Si finalment el regulador de la UE dona llum verda a la vacuna de J&J, serà la quarta que es podrà distribuir al mercat europeu juntament amb la de Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca-Oxford. A més, seria la primera vacuna d'una sola dosi que es podria administrar a la UE.

Brussel·les ha comprat per aquest any 200 milions de dosis de la vacuna de J&J, que se sumarien als 600 milions de Pfizer, els 160 milions de Moderna i els 300 milions d'Oxford-AstraZeneca.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el Salvador Macip, investigador de la universitat de Leicester i professor de ciències de la salut de la UOC "Ara s'està comprovant que en algunes vacunes com la de Moderna o Pfizer només serà necessària una dosi. S'ha comprovat que genera suficient immunitat només amb una" ens explica l'expert

Igual que Oxford-AstraZeneca, la filial farmacèutica de Johnson&Johnson ha desenvolupat una vacuna contra l'adenovirus, és a dir, similar a la del virus de l'Ebola. En canvi, aquest vaccí només requereix una sola dosi.

El vaccí espanyol estarà llest cap a la primavera

Hi ha tres projectes que s'estan desenvolupant a Espanya, un d'ells consisteix a utilitzar com a vehicle un virus inactivat de la família de la verola per a introduir la proteïna spike del SARS-CoV-2, la que permet que el virus entri en les cèl·lules. Mitjançant aquest procés s'aconsegueix immunitzar als qui reben la injecció perquè generin anticossos contra aquesta proteïna.

De moment ha superat la fase de prova en animals amb 22 ratolins modificats genèticament i susceptibles de contreure el coronavirus, mostrant una eficàcia del 100%.

"Les proves preliminars són esperançadores però cal assumir que cap vacuna té una efectivitat del 100%. Caldrà esperar a les proves clíniques per a saber que efectivitat real té en els humans" ens explica Salvador Macip "hem de saber que tindrem una quarta onada... i una cinquena... és una cosa normal en una pandèmia. El que deurien és ser cada vegada més petites i controlables. Per això cal afanyar-se a vacunar" conclou l'expert