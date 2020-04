Les propostes culturals de la Diputació de Barcelona durant el confinament

La diputació de Barcelona ha posat en marxa un bon nombre d'activitats culturals en línia durant aquest confinament.



Hi ha moltes i molt atractives però la joia de la corona, sens dubte són les biblioteques.

Ha posat a disposició de tots els ciutadans, tant si tenen carnet de biblioteca com si no, tots els serveis virtuals de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Només cal sol•licitar-ho a través d’aquest formulari, que dona accés a la plataforma de préstec digital eBiblio, amb una àmplia oferta de llibres, pel•lícules i revistes.

A més les visites virtuals a museus "et permeten veure detalls que se't poden escapar durant una visita presencial" no explica Joan Carles García, diputat de cultura de la DIBA.

La Xarxa de Museus Locals, que aplega 68 equipaments culturals de 53 municipis, proposa visites virtuals a diverses exposicions, com una panoràmica de 360 graus a museus com el Museu del Càntir d’Argentona, Museus de Sant Cugat o Museus de Sabadell; visites al Google Art Project, com per exemple al Museu Abelló de Mollet o a la Biblioteca Museu Víctor Balagué. A més, al canal de YouTube de la Mirada Tàctil es poden visitar fins a 24 exposicions permanents dels Museus de la Xarxa, amb vídeos amb intèrpret en llengua de signes, subtítols i locució que ofereixen un plus d’usabilitat al recorregut de la visita.

Una de les visites virtuals que es pot fer es la del Palau Güell. A través de Twitter o d’Instagram es pot fer una visita guiada per tot l’edifici, el primer palau urbà dissenyat per Antoni Gaudí. A partir d’aquest dijous, 23 d’abril, el Palau Güell també proposa un Quiz Stories Instagram amb una pregunta diària sobre l’edifici, patrimoni mundial per la UNESCO. A més, des del web del Palau es poden fullejar i comprar tots els llibres de la col•lecció “El Palau Güell a fons”, accedir a una llista de música recomanada per María Sanhuesa, autora del llibre “Sons d’una nissaga. La música dels Güell”, o mirar el vídeo de Raquel Lacuesta i Xavier González, autors del llibre “Eusebi Güell i Bacigalupi. Poder, catalanitat, cultura, art”.

"És responsabilitat de les administracions cuidar i potenciar la cultura. La cultura serà l'última en desconfinar-se i necessitarà de tot el suport que se li pugui donar" conclou Joan Carles García, diputat de cultura de la DIBA.