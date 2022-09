Les Postres de la Mercè 2022: així és el nou pastís presentat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona

Les festes de la Mercè 2022 a Barcelona ja tenen unes postres dedicades a la festa major. Es tracta de les Postres de la Mercè, el nou pastís presentat pel Gremi de Pastisseria amb el qual volen donar un toc dolç als dies de celebració a la ciutat. Es tracta d’un plat elaborat amb ingredients de temporada i de proximitat, amb figues, ametlles i mel com a aliments principals.

“Per fi, la ciutat de Barcelona tindrà unes postres dedicades a la seva festa major”, ha celebrat el Gremi de Pastisseria de Barcelona, l’encarregat de dinamitzar la iniciativa entre els establiments que en formen part. Segons aquest gremi, els locals han rebut el pastís de la Mercè amb “gran acceptació“.

Pastís de la Mercè 2022: què porta?

D’acord amb el gremi, les Postres de la Mercè o pastís de la Mercè s’elabora amb una base de massa sablé coberta amb crema d’ametlles, un cremós de mel, ametlles laminades i figues fresques. Per tant, el plat s’ha elaborat a partir de la inspiració mediterrània, amb productes d’estricta temporada i de proximitat. L’objectiu és fer un pastís temporal, de manera que “els barcelonins l’esperin any rere any amb moltes ganes perquè només podran trobar-lo durant un temps limitat“.

Aquestes Postres de la Mercè es vendran a qualsevol dels més de 300 membres del gremi, que preveu una gran acceptació popular.

La història de les Postres de la Mercè

La història d’aquestes postres es remunta a les festes de la Mercè de l’any 2021. Aleshores, el xef Jordi Vilà, d’Alkimia i Alkostat, va preparar un sopar de Festa Major per al pastisser Antonio Bachour, un dels més influents del món. Tal com narra el Gremi de Pastisseria, al final de l’àpat, Bachour va trobar increïble que Barcelona no tingués unes postres típiques de les seves festes i per això va improvisar-ne unes inspirant-se en productes de temporada.