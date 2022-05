Les platges es preparen per la temporada de bany

Arriba la temporada de bany, i avui parlem amb el Daniel Palacios, que és el cap del servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona, que ens explica “Els temporals de març i abril ens ha complicat una miva la vida. Normalment utilitzem aquests mesos per començar a preparar la temporada alta, fer revisions, començar a fer les instal.lacions d'elements que sempre cal posar, però aquest any està costant tot molt, hem tingut temporals molt importants al març i a l'abril. Només ens queda el mes de maig per posar en marxa tot el que poguem. No podrem recuperar al 100% tot el servei, algunes platges s'han quedat sense sorra. Aquest és un problema que està passant a tot el planeta, la manca de sorra, i els temporals ho han complicat més. No han sigut temporals intensos, però si molt llargs, i això fa que les platges no es puguin recuperar de manera natural. La bona notícia és que després de la pandèmia, pel que fa a les platges, podrem tornar a la normalitat. Ja no és necessari portar la mascareta a l'exterior, a més hem fet una desinfecció a fons i hem posat a punt tot. Un altre element important és que no es podrà fumar a les platges, és una decisió que ha pres l'Ajuntament de Barcelona, i realment l'impacte de les burilles a la sorra de les platges és molt important, a més que es una mesura que fomenta la bona salut. A més es faran 390 analítiques de sorra entre el maig i el setembre per mesurar el control de qualitat de la sorra, fons i llevats. Fem analítiques cada setmana a punts diferents de la platja, per controlar que no hi hagi proliferació de bactèries nocives. Normalment aquestes analítiques surten molt bé, més del 90% surten positives o molt positives, i aquesta petita part que surt negativa, es fa un tractament de la sorra. Fins ara podem dir que tenim sorra amb bones condicions sanitàries.