Les plagues: protagonistes aquest estiu

Arriba l'estiu, una època amb molt bones notícies però, alhora, és el millor moment de l'any per mosquits, rates, paneroles... Una primavera plujosa combinada amb temperatures elevades, han provocat que aquestes plagues es multipliquin. Avui parlem sobre aquesta qüestió amb Quim Cendra, president de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, qui ens explica que "el canvi climàtic i la globalització són les causes principals de l'augment de plagues. D'una banda, tenim les espècies que sempre han estat amb nosaltres i que ens molesten només durant una època concreta de l'any. El problema és que aquesta franja anual es prolonga cada cop més i això és per culpa de la climatologia, que està canviant. El transport continu de persones i mercaderies de tot el món comporta l'arribada d'espècies invasores que es troben còmodes amb el clima i que, malauradament, acaben sent autòctones. Com que la primavera va ser molt plujosa, vam arribar a un pic preocupant del nombre de mosquits. En canvi, ara que el clima està sent més sec, la plaga ha disminuït considerablement. El mosquit tigre és una realitat a Catalunya i no depèn tant de les temperatures. De fet, es crien a petits bassals d'aigua. Un lloc on proliferen amb gran rapidesa és al clavegueram de les grans ciutats. És un mosquit perillós, perquè pot picar gairebé a qualsevol hora del dia, la seva picada fa més mal i el més preocupant: són transmissors de malalties infeccioses. Per combatre'ls, el principal és aïllar la casa de l'exterior. Això vol dir disposar de mosquiteres, tancar les finestres de les habitacions, utilitzar trampes per a mosquits... Sobretot evitar deixar a l'intempèrie grans cúmuls d'aigua, ja que són llocs on es poden acumular centenars de mosquits. Els repel·lents també són molt efectius, tant els aerosols com aquests que es poden emprar en l'àmbit dèrmic, a la pell. La roba és un altre element de protecció a tenir en compte. De fet, algunes empreses creen peces de roba especialment dissenyades per a protegir-se dels insectes. Les paneroles també ens han conquerit. Viuen als claveguerams de les ciutats. Els ajuntaments ja estan fent el possible per aïllar-los i nosaltres, a casa, hem de tenir cura de les instal·lacions de l'aigua perquè no puguin generar residus i facilita'ls-hi el pas.