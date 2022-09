Ja hi ha data concreta per a l’inici de les obres de reforma de la Rambla: començaran el 3 d’octubre. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ho ha anunciat aquest dilluns al matí “Són coses que fan il·lusió”, ha assegurat l’alcaldessa, que també posa en valor que s’estan desbloquejant molts dels temes pendents a la ciutat, com la reforma del passeig. L’Ajuntament ja havia avançat que els treballs començarien a finals de setembre, després de les Festes de la Mercè.

El primer tram on s’actuarà és el més proper a Colom, a la part baixa del passeig, entre el monument i el carrer del Portal de Santa Madrona (per sota de l’Arts Mònica), uns 117 metres.

Obrir la Rambla al mar

El consistori preveu invertir-hi uns 10 M € i els treballs s’allargaran un any i mig. En aquesta primera intervenció es persegueix obrir la Rambla al mar amb una zona d’estada a les Drassanes. S’hi plantaran 21 arbres i es posaran més de 100 bancs. També es renovarà l’enllumenat de la zona i es modificarà el traçat de l’avinguda de les Drassanes, que passarà més a prop del Museu Marítim.

Una reforma en cinc fases

El consistori preveu que la reforma de la Rambla es faci en cinc fases, tot i les demandes de polítics i veïns per escurçar el calendari. Els altres quatre trams s’hauran de fer en els següents mandats municipals. Una de les novetats principals de la reforma serà el paviment. Es canviaran les rajoles ondulades per peces de diferents formats de pedra natural (granit i pòrfir) de color marronós. A més, serà el mateix tant a les voreres com a la calçada i, per tant, no hi haurà asfalt. Hi haurà només un carril de circulació per sentit limitat a veïns, busos, taxis, bicicletes, mercaderies, serveis i per accedir als aparcaments. L’Ajuntament preveu una inversió total per remodelar el passeig és de 44,5 M €.

Amics de la Rambla, demana escurçar els terminis

L’entitat Amics de la Rambla celebra l’anunci de l’inici de les obres. “Creiem que la reforma és bona i que millorarà molt la Rambla”, assegura el gerent de l’entitat Xavier Masip. Tot i això, creu que els terminis que s’han anunciat “són massa llargs perquè la Rambla funcioni amb normalitat”, assegura. La previsió de l’Ajuntament és que les obres s’allarguin set anys, fins al 2030. Un temps que els veïns consideren que pot afectar greument el dia a dia del passeig.