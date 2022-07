Les obres de Les Rambles trigaran 7 anys

Les Rambles de Barcelona és un lloc únic al món que a partir de setembre estaran d'obres. Aquesta deixarà d'estar asfaltada i passarà a vestir-se d'un paviment de pedra natural, recoberta d'un major nombre d'arbres, més bancs... Una remodelació important que també comporta problemàtiques. Parlem amb en Fermí, president de l'Associació Amics de La Rambla, qui ens les explica: "les remodelacions ens semblen idònies. Nosaltres vam fer aquesta proposta l'any 2014 i, per tant, ara s'han d'actualitzar algunes coses, ja que ha passat gairebé una dècada. La reforma és prou bona i totalment consensuada... El problema és quan comencen. Serà després de les festes de la Mercè, passats sis anys des que s'aprovés i, el pitjor, amb una planificació de cinc fases amb una durada de divuit mesos cadascuna. Això vol dir que, mínim, tindrà una durada major a set anys i això no s'ho pot permetre una ciutat tan transitada com Barcelona, és desesperant. Això constata les prioritats del consistori municipal. Prefereixen trigar vuit mesos a fer la famosa Superilla o vint-i-un mesos en remodelar la Via Laietana mentre triguen tant a millorar el carrer més important i, per tant, turístic de tota Catalunya. Els hem de plantejar de fer-la en dos anys. Hi ha molta gent que vol que sigui 100% de vianants, però no ho podem permetre, ja que ens carregaríem la circulació dels barris Raval i Gòtic. El que demanem és pacificar la circulació d'un espai tan transitat. No és lògic que encara circulin per Les Rambles autobusos de 18 metres de gasoil i que tinguem tants problemes de contaminació acústica. Tot i això, estem contents de les mesures que es prenen perquè prioritzen al vianant. La Rambla és el millor laboratori social que pot haver-hi; en temps de pandèmia es trobava buida i, ara, és plena de gom a gom. La nostra única queixa és que s'han d'accelerar les obres. Serem seu de la Copa Amèrica de 2024 i el nostre carrer principal ha d'estar transitable".