Les llistes d'espera a la sanitat catalana desesperen l'usuari

Cada cop hi ha més gent a les llistes d'espera i cada cop la gent s'espera més per obtenir allò que necessita ja sigui per una prova complementària, una visita a l'especialista o sigui alguna intervenció. Això, implica tenir una sanitat infla finançada com teníem ja a l'inici de la crisi, s'han aplicat unes retallades a la sanitat a Catalunya molt més enllà del que demanaven les finances públiques i això evidentment té traducció a les llistes d'espera.

Catalunya va ser la comunitat que més va retallar en despesa social durant la crisi econòmica, és l'autonomia amb més persones pendents d'una operació, aproximadament 168.108 pacients, amb més temps d'espera per ser intervingut, i mil milions menys a la sanitat pública catalana respecte al 2010, uns 860 metges menys en atenció primària per les retallades.

Catalunya destina en total un 3,7% del seu PIB a la sanitat pública, un percentatge inferior al de la mitjana espanyola, que es troba en un 6,2%, i a l'europea amb un 7,2%. Es denuncia que, des del 2010 fins ara, la Generalitat ha augmentat el seu pressupost un 4,6%, i ha invertit en sanitat pública un 10,1% menys.

Hi ha moltes persones que, en molts casos, han d'estar molts mesos medicant-se per suportar el dolor que tenen i pateixen perquè l'operació a què s'han de sotmetre es demora irremeiablement en el temps. Gran part de les persones no es poden pagar una mútua privada, una cosa que acceleraria aquests tràmits, però es veuen obligades a esperar.

Parlem amb Josep Maria Puig, secretari general de metges de Catalunya.