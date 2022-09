Les llars d’infants perden alumnes per la gratuïtat d’I2 i demanen augmentar la subvenció

Un 80 % dels centres denuncien que tenen menys mainada perquè molts infants s'han matriculat a les bressol públiques, que són gratuïtes

Arrenca un nou curs també per als infants entre 0-3 anys, amb la novetat destacada de la gratuïtat d’I2 (infants de 2 anys) a les escoles bressol públiques. La mesura ha tingut un impacte en les llars d’infants privades, que han vist davallar la matrícula, i temen importants repercussions econòmiques.

Un 80 % de les llars diuen que han perdut alumnat

L’Associació Catalana de Llars d’Infants, que representa els centres infantils privats, assegura que un 80 % considera que la gratuïtat exclusiva d’I2 a la pública ha repercutit en les matriculacions. Mentre que els infants que van a les bressols públiques no han de pagar res (llevat dels serveis de menjador), en el cas de les llars d’infants privades les famílies rebran aquesta subvenció anual de 800 €, que les llars consideren insuficient, ja que no cobreix el cost total del curs. La portaveu d’aquesta entitat, Marta Camí, apunta que “les famílies de les llars se senten discriminades”.

Un 60 % de les escoles bressol, preocupades pel seu futur

Des d’aquesta plataforma valoren positivament la intenció del govern d’avançar cap a la universalització i gratuïtat de tota l’educació infantil 0-3. Malgrat això, admeten els efectes que tindrà la gratuïtat exclusiva a la pública. “Algunes llars fins i tot han hagut de tancar”, explica la portaveu. I xifra en un 60 % els centres que pateixen pel seu futur.

La mesura arriba després de dos cursos marcats per la pandèmia que han posat al límit les guarderies. Després del confinament, les llars d’infants van viure una autèntica crisi, amb un degoteig de tancament de centres que va requerir l’activació d’un pla d’emergència amb la injecció de nou milions per part de la Generalitat. Actualment un 18 % pateix per la viabilitat econòmica del seu centre.

Es dispara un 14 % la demanda a les escoles bressol municipal

A Barcelona, les escoles bressol municipals reobren aquest 12 de setembre. Hi estan inscrits 8.545 infants de 0 a 3 anys, repartits en 607 grups als 103 centres de l’Ajuntament. A diferència de les escoles de primària i dels instituts, que han avançat l’inici de curs, a Barcelona es va acordar començar en la data habitual per negociar i adaptar-se als canvis del calendari escolar. Segons l’Ajuntament de Barcelona, la demanda a les bressol s’ha disparat un 14 % si la comparem amb la del curs anterior. Això ha fet que només s’hagin pogut atendre un 57 % de les peticions, que van arribar a les 7.662.