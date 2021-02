Les infermeres de primària demanen millorar ràtios

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) i la Taula Infermera d'Atenció Primària (TIAP) ha reclamat als partits polítics que millorar les ràtios, potenciar la participació del col·lectiu en les polítiques de salut i incrementar les places de formació especialitzada en infermeria familiar i comunitària.

Aquestes són les tres peticions que les dues organitzacions han plasmat en una carta que han fet arribar als partits que es presenten a les eleccions del 14-F. Tant l'AIFiCC com la TIAP han expressat la seva preocupació pel moment "molt crític" que viu el sistema de salut i han reclamat "compromís" a les formacions.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la Glòria Jodar, membre de la taula d'infermeria de l'atenció primaria "Les dotacions d'infermeria fa ja molts anys que estan infradotades, com està infradotat el pressupost per a l'atenció primària." ens explica Jodar "Cal pensar que cada infermera té assignat, a Catalunya, uns 2.500 pacients. És una xifra inassumible i molt per sobre del recomanable".

Les dues organitzacions han apuntat que cal transformar les polítiques de salut i disposar d'una sanitat més sostenible, eficient i moderna. Han afegit que en l'assoliment d'aquest objectiu les infermeres comunitàries juguen un paper fonamental.

En concret, han reclamat un augment de dotacions tenint en compte els criteris i les característiques específiques de cada àrea de bàsica de salut.

Entre aquestes situen el nombre d'escoles, les llars d'infants, els centres residencials de gent gran i persones amb discapacitat i els espais comunitaris adscrits a la seva àrea.

En segon lloc, reclamen augmentar les places per a la formació de l’especialitat d’infermera familiar i comunitària i concretar la data per crear la categoria professional de la infermera familiar i comunitària.

Per últim, demanen potenciar que les infermeres familiars i comunitàries participin activament en totes les polítiques de salut "posant en valor les capacitats de planificació, gestió i visió integrada de les infermeres envers el dret que tenen els ciutadans a ser cuidats".