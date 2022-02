Les infermeres de Catalunya, al límit

Els infermers continuen treballant després de dos anys de pandèmia, amb unas sobrecàrrega i tensió assistencial inaceptable. Desgast físic, psicològic i emocional, del que ens parla el David Oliver, portaveu del Sindicat d'Infermeria SATSE: “La situació és inaceptable. Són dos anys de pandèmia, però és que a més són 10 anys de retallades. Tot el sistema sanitari públic ha patit molt des de fa una dècada. La pandèmia ho ha deixat tot més a l'aire, gent que ja estava treballant molt al límit, però finalment la situació és ja inaceptable, i per això estem sortint al carrer i ens estem concentrant per denunciar-ho.” Una de les coses més importants que reclamen els infermers i infermeres és que cal desbloquejar la tramitació parlamentària de la Llei de Seguretat del Pacient, per assegurar una assignació màxima de pacients als professionals als hospitals i centres de salut: “Aquesta llei és més important que mai. Tots els estudis diuen que a més infermeres estiguin cuidant un pacient, molt millor pel seu estat i baixen els índexs de mortalitat. Ara mateix tenim als professionals que cuiden als pacientes molt desgastats, física i emocionalment, i això fa que molta gent s'estigui plantejant abandonar la professió, i també és fa impossible que tots aquells que van marxar a l'extranger buscant unes condicions de treballs dignes puguin tornar. “ Les xifres parlen per si soles. A la resta de països europeus, hi ha 9 infermers i infermeres per cada 1.000 habitants, mentre que a casa nostra el ràtio és de 5 infermeres per cada 1.000 habitants: “Aquestes xifres fan que les infermeres s'hagin de dedicar gairebé exclusivament a atendre els pacients i amb una càrrega de treball que les està portant al límit, i el que demanem és equiparar-nos a la mitjana europea, ja no dic arribar a les xifres dels països nòrdics, que tenen 12 infermeres per cada 1.000 habitants, però si demanem arribar a aquests 9 infermers per cada 1.000 habitant”