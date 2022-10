Les fleques, immerses en una crisi múltiple: inflació desbocada, energia cara i crèdits

Els forns de pa passen per una època molt dura a nivell econòmic. Fins i tot els establiments més rendibles tenen problemes per arribar a final de mes. Què està passant?.

La resposta és una tempesta perfecta. Es tracta d’una conjunció de diferents crisis. Carles Cotonat, Secretari General del Gremi de Flequers de la provincia de Barcelona assegura que, per separat, podrien fer-hi front. Però la complexitat de la situació és que han aparegut totes juntes. Abans ha viscut molts tipus de crisis: postguerra, crisis financeres… però ara el descontrol és que tot junt no havia passat mai“,

Energia, inflació i crèdits bancaris

Un dels principals esculls del sector és l’encariment del preu de l’energia. La majoria de fleques utilitzen gas per escalfar els forns a altes temperatures i poder fornejar els seus productes. A més, tenen maquinària i refrigeradors que també funcionen amb energia. I, precisament, s’ha encarit molt durant els darrers mesos. La fornera assegura que paga un 250 % més.

La inflació és un altre dels problemes. Els productes frescos amb els quals treballa aquesta empresària s’han encarit al voltant d’un 40%. Fins i tot el paper que fan servir per embolicar els pans i les pastes. I el blat, una de les principals matèries primeres de les fleques, encara s’ha encarit més per la guerra d’Ucraïna. “És un grandíssim productor, caldrà veure si poden plantar el blat a finals de setembre o a l’octubre per al 2023”, apunta Cotonat. Si no poden plantar, el problema a banda del preu també serà l’abastiment.

I tot plegat arriba després de dos anys de covid que han deixat el sector molt tocat. Molts empresaris van demanar crèdits bancaris i ara han de tornar-ne els interessos, que també han pujat. Amb tot, les fleques han de fer front a una crisi múltiple que fa trontollar els seus models de negoci.

Pujar preus davant del risc de tancament Tot aquest increment dels costos s’ha de pal·liar d’alguna manera. A conseqüència de la pandèmia, van apujar els preus al voltant d’un 5 % i amb la situació actual, un 5 % més; en total, un increment del 10%. És una de les mesures que han d’aplicar els forners per evitar mals majors. “O baixes la qualitat, o baixes el pes del pa, o puges preu. Cap de les tres ens agrada, però n’has de fer alguna perquè si no has d’abaixar la persiana i això encara és pitjor“. Precisament, el Gremi de Flequers de Barcelona tem que tota aquesta pressió econòmica s’emporti per davant alguns negocis. “Tot això anirà perjudicant i hi haurà empreses que tancaran, el petit empresari ho està patint molt i no té masses armes de defensa”, lamenta el secretari del Gremi. En especial els petits comerços es troben indefensos davant de problemes macroeconòmics que estan molt fora de l’abast dels seus negocis i fins i tot dels governs local, català i espanyol.



Precisament, el Gremi de Flequers de Barcelona tem que tota aquesta pressió econòmica s’emporti per davant alguns negocis.”, lamenta el secretari del Gremi. En especial els petits comerços es troben indefensos davant deque estan molt fora de l’abast dels seus negocis i fins i tot dels governs local, català i espanyol.