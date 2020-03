Cadenes de missatges de text, vídeos, tuits…En els últims temps, el torrent d'informació i notícies sobre el Covid-19 copa l'actualitat informativa. La incertesa entorn de la situació actual fa que al cap del dia rebem milers de missatges alertant de possibles riscos, noves dades, consells sobre com combatre el coronavirus, etc. la versemblança del qual influeix en l'opinió dels usuaris. Els cibercriminales són conscients d'aquest fet i dels danys que generen les conegudes fake news, per la qual cosa aprofiten per a llançar campanyes massives d'aquesta mena d'amenaça virtual. Per tant, per a garantir la seguretat i veracitat de la informació tant en el món virtual com el real, és fonamental ajudar els usuaris a saber distingir i evitar fer cas de notícies falses.

Com saber quan estem davant una fake news?

1. Qui m'envia això i per què? Aquesta pregunta és fonamental, sobretot en el cas que la comunicació es produeixi per correu electrònic. Els cibercriminales solen suplantar la identitat d'organitzacions o fonts fiables en els missatges que envien amb la finalitat de guanyar-se la confiança del receptor. Per aquest motiu, quan rebem qualsevol tipus de notificació és vital comprovar si estem subscrits a alguna mena de *newsletter o qualsevol altre tipus de servei de comunicacions emès per aquesta entitat, ja que, en cas contrari, és pràcticament impossible que puguin tenir dades nostres com el correu electrònic, per no dir que tampoc tindrien cap motiu per a contactar amb nosaltres.

2. Té faltes d'ortografia o gramaticals? No hi ha dubte que el factor de l'error humà en la redacció està molt present i que, a l'hora d'escriure un text, és molt senzill cometre alguna falta d'ortografia i no adonar-se. No obstant això, revisar la qualitat del text de la notícia que ens envien també ens aporta claus per a saber si estem davant un text que prové d'una font de confiança o no. En el cas que al llarg del contingut es repeteixin de manera recurrent errors de concordança gramatical en termes d'ús de gènere o quant a la conjugació dels temps verbals, llavors és molt possible que ens trobem davant un text escrit en una llengua estrangera però que ha estat traduït per mitjà d'algun programa informàtic i no s'ha comprovat correctament.

3. El link que inclouen perquè marmitó és el veritable? En moltes ocasions, no es comparteix la notícia en si mateixa, sinó que s'adjunta un enllaç que redirigeix a l'usuari cap a una determinada pàgina web. Davant aquesta situació, és fonamental comprovar la URL, ja que els cibercriminales tendeixen a crear webs de fake news que copien la imatge i format de les pàgines web de mitjans de comunicació, etc. En aquest sentit, en cas de dubte, en la xarxa també hi ha disponibles sites especials que permeten als usuaris verificar que les web que estan visitant són de confiança i el temps que

un determinat domini porta actiu, ja que si s'ha donat d'alta fa poc, molt probablement es tracta d'una web falsa creada per a dur a terme activitats fraudulentes.

4. Utilitza fonts contrastades? Una de les bases d'una notícia de confiança, sobretot en el cas que aporti xifres o dades, és utilitzar fonts que aportin credibilitat i manteniment a la notícia. En internet hi ha milions de pàgines webs de les quals es pot treure informació, però sempre és molt més recomanable utilitzar fonts oficials (per exemple, ara amb el cas del Covid-19, webs d'institucions públiques com el Ministeri de Sanitat o organitzacions com l'OMS). En cas contrari, en el qual les fonts siguin desconegudes i de dubtosa procedència, molt probablement ens trobarem abans una notícia falsa.

5. De debò és una informació exclusiva? No hi ha dubte que els mitjans de comunicació, a vegades, compten amb dades o fonts als quals altres mitjans no tenen accés. No obstant això, si estem davant una notícia que declara ser exclusiva, hem de sospitar, ja que en cas que cap altre mitjà de comunicació s'hagi fet eco d'aquesta informació, pot implicar que estem davant una fake news. Per a això, és molt recomanable utilitzar Google News, ja que en inserir paraules clau relacionades amb aquest article, el programari mostrarà únicament notícies relacionades que provinguin de fonts verídiques. Si no existeixen resultats, llavors aquesta informació no és de fiar.