Les extraescolars del setembre han estat "un desastre", segons les famílies

Ja s'ha acabat les activitats de tarda a les escoles que s'han organitzat durant el setembre per complementar la jornada intensiva. A partir de aquest dilluns, els centres ja començaran a fer classesmatí i tarda, però les famílies asseguren que els extraescolars d'aquest mes han estat un desastre. Pares i mares critiquen que els centres han fet curt de monitors i que sovint l'únic que s'ha fet ha estat allargar les hores de pati del migdia. Això malgrat que el Departament d'Educació es va comprometre a oferir activitats de lleure amb un component educatiu. Per això, els pares i mares demanen que a partir del curs que ve es facin classes matí i tarda des del primer dia. També si el curs comença abans, com aquest any.

Crèiem que han de començar el dia cinc o el set, però amb la jornada sencera

D'aquesta manera i de cara al curs que ve, les famílies defensen que es mantingui l'inici del curs la primera setmana de setembre, però amb l'horari complet des del primer dia.

Belén Tascón presidenta de la Federació d'Associacions de Famílies