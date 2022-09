Les estàtues de la Rambla, descontentes amb la nova ubicació proposada per l’Ajuntament

Compte enrere per a l’inici de la remodelació de la Rambla, que començarà al tram entre Colom i Santa Mònica, un lloc que les estàtues humanes ocupen des del 2012. L’Ajuntament els ha informat que s’hauran de traslladar uns metres més amunt, on es fa la fira d’artesania, però aquesta proposta no els convenç —temen que hi hagi una sobreocupació de l’espai i més competència—, i ara el consistori estudia possibles alternatives. Els paradistes de la Fira Nova d’Artesania ja van expressar al districte que la reubicació de les estàtues perjudicaria a uns i altres. La proposta municipal no convenç tothom

Segons Cristina Martí, secretària de la Fira Nova d’Artesania, van suggerir a l’Ajuntament que les estàtues s’instal·lin a la zona situada entre la part del darrere de les escales del metro, i la font de Mary Santpere, un tram que no està inclòs en la primera fase dels treballs. Segons els firaires, si s’optés per aquesta solució, “només s’hauria de reubicar una de les estàtues.”

La principal certesa que tenen ara mateix les estàtues humanes és que continuaran al passeig, però no saben ni on ni de quina manera. Aníbal Bedoya, artista que hi treballa des del 2007, s’alegra de poder continuar a la Rambla. “La idea era no quedar-te a la deriva, sense poder treballar“. Tot i això no veuen clar el lloc assignat. Walter San Joaquin, de l’Associació República Estàtues Humanes, explica que “si em poso a prop d’un artesà, el públic ocuparà l’espai i matarem la fira”. L’Ajuntament, obert a estudiar alternatives

Segons fonts municipals, la proposta de reubicació de les estàtues no és encara definitiva i afegeix que s’estudiaran totes les propostes abans de prendre una decisió final. No obstant això, l‘associació Amics de la Rambla es mostracrítica al voltant de tot el procés que envolta les obres de la Rambla.El president de l’entitat, Fermin Villar, assegura que “ningú oficialment no ens ha informat, ni del dia d’inici dels treballs, ni de les afectacions“. Villar es mostra crític amb el govern municipal ja que afegeix que la “informació que tenim és la que vam rebre quan es va presentar l’obra en roda de premsa”.