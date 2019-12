Les estacions d'esquí s'ompliràn fins el dia de Reis.

La nova temporada presenta novetats importants per part dels diferents centres d’hivern amb unes inversions que han anat destinades a la millora de les instal·lacions, un telecadira nou a Espot, ampliacions de pistes, compra de maquinària, millores en els serveis i també a l’augment i la renovació dels canons de neu per altres de nova generació amb l’objectiu d’estalviar energia, millorar la producció i ampliar la superfície de neu produïda per tal de garantir al màxim la pràctica de l’esquí. Enguany les estacions del Pirineu lleidatà disposen de 1.476 canons de neu, 61 més que la temporada anterior, que els permet innivar 159 km, el 50 % del conjunt dels complexos d’alpí.

La capacitat d’atracció que tenen les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida es tradueix en el fet que dos de cada tres esquiadors trien Catalunya per esquiar com també que un de cada quatre practiquen l’esport blanc als complexos hivernals del conjunt de l’Estat espanyol.

El turisme vinculat al producte de la neu i a l’esquí s’ha convertit en un dels principals recursos i atractius turístics de les comarques del Pirineu de Lleida i en un important motor econòmic i laboral dels pobles del territori. En aquest sentit, el conjunt d’estacions d’esquí del Pirineu de Lleida generen més de 2.000 llocs de treball directes, entre personal fix i de temporada. A més, s’estima que hi ha altres 7.500 llocs de treball induït, per mitjà dels sectors de la restauració i l’hoteleria o d’empreses amb oferta complementària a l’esquí.

Procedència dels esquiadors

La procedència dels esquiadors que van acudir als centres hivernals del Pirineu de Lleida la temporada 2018/2019 va ser aproximadament en un 41,25 % de Catalunya, seguits en segon terme pels procedents de la Comunitat de Madrid, en un 19,75 %, i en tercer i quart lloc pels provinents de la Comunitat Valenciana, en un 8,00 %, i del País Basc, en un 6,6 %. Els esquiadors vinguts d’altres comunitats de l’Estat espanyol van representar l’11,60 %. Pel que fa als practicants estrangers, van comportar el 12,72 % del total d’esquiadors, dels quals el 8,48 % van ser francesos, que representen el 66,70 % del total d’estrangers.

Les estacions d'esquí lleidatanes van tancar la temporada 2018/2019 amb la venda de 1.327.000 forfets. D’acord amb aquests resultats, la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Solsonès, l’Alt Urgell i la Cerdanya lleidatana van atreure el 63,50 % dels esquiadors de Catalunya i el 23,4 % del nombre de practicants de l’esport blanc als complexos hivernals del conjunt de l’Estat espanyol.