Les empreses no poden preguntar a cap treballador si està vacunat, ni obligar ningú a vacunar-se

Què passa si un company de feina no es vol vacunar contra la Covid19 ? La pregunta està generant molta polèmica, ja que si algú no es vol vacunar no se li pot obligar segons les lleis actuals. Però les persones que estan al seu voltant tenen dret a preservar la seva salut i no exposar-se a un increment del risc de contagi, un risc que disminueix molt considerablement quan estem vacunats. La Dolors Llíria és vicedegana del col.legi oficial de psicologia de Catalunya i experta en salut professional, que ens explica que “és un tema delicat, pot arribar a ser molt controvertit. No hem de jutjar a ningú, però és veritat que aquesta situació pot provocar angoixa en les altres persones”. La doctora ens explica que els caps de departament poden intentar minimitzar l'angoixa que treballar amb un no vacunat pot provocar en altres treballadors: “Aquesta és la clau, perquè realment no poden fer un altre cosa. No es pot obligar ningú a vacunar-se. Ni tan sols estem obligats a informar als nostres caps o a la nostra empresa sobre si estem vacunats o no. Els responsables han de buscar solucions, però sempre garantint que es compleixin les mesures de seguretat. Al cap i a la fi, la diferència entre tenir un company que no s'ha vacunat, o anar cada dia al metro o al autobús no és gran. La diferència està sobretot en com ho viu cadascú internament, a nivell subjectiu”. Les claus serien les mateixes que a qualsevol altre problema de confiança dins l'empresa. Els companys tenen tot el dret a expressar si estan més còmodes o menys, i tots podem preguntar-li a un company, en una conversa informal, si està o no vacunat, però el cert és que l'empresa no ho pot preguntar formalment, i ningú està obligat a dir-ho.