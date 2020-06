Les empreses pirotècniques esperen remuntar la facturació amb la revetlla de Sant Joan

La pirotècnia se salva malgrat la Covid-19. La previsió de que el dia 23 de juny la majoria de pobles de Catalunya es trobin en fase 3, la Generalitat de Catalunya ha donat llum verda a la celebració d’aquesta tradicional festa cultural en un àmbit familiar o en petits cercles d’amics, i serà la primera gran festa des del decret de l’Estat d’Alarma.

Durant la quinzena de Sant Joan els establiments de Catalunya concentren el 95% de la facturació anual, és a dir, pràcticament els ingressos de dotze mesos es troben concentrats en aquesta campanya, pel que la seva supervivència i l’ocupació de 3000 persones depenia de la seva celebració.

El sector pirotècnic, juntament amb Protecció Civil i amb el Departament de Cultura porten algunes setmanes preparant “Sant Joan, Sí” una Revetlla de petit format, amb tots els elements per a gaudir d’aquesta nit màgica, sobretot per als més petits. Sense falles ni festes majors, les pirotècnies catalanes calculen haver perdut fins al 75% de la facturació anual, una xifra que esperen remuntar per Sant Joan.

Aquest any està prevista l’obertura de 1000 establiments de venda temporals a tota Catalunya, a més a més de les 300 botigues fixes, i en conjunt es contractaran unes 3000 persones per a la campanya.

El pla de xoc elaborat pel sector contempla un exhaustiu anàlisi de tots els aspectes claus per a la celebració d’un Sant Joan amb total garantia de seguretat, des de l’equipament dels punts de venda fins a les normes sanitàries per a clients i treballadors.

El repte principal del sector és facilitar al màxim la seguretat i prevenció per aquest Sant Joan tan especial, per això demanen als clients no esperar a última hora per fer les compres: “normalment les vendes les fem en els últims tres dies, però aquest anys hauríem d’aconseguir invertir aquesta dada per evitar aglomeracions” assenyala Josep Mª Vilardell, un dels portaveus del sector.

Una solució que han posat a l’abast de la gent i que pensem que serà molt útil per a tothom és “fer les comandes online i recollir-les a botiga”, ja que la normativa del sector no permet l’entrega a domicili.

Per aquest any, s’espera que augmenti la venda dels “lots de productes dissenyats per a infants i famílies, així com les fonts i bateries, que creiem que per les distàncies d’ús poden ser productes que s’adaptin molt bé a la situació actual.”

Com a mesura de seguretat també senyalitzaran la distància entre clients a la cua amb línies, oferiran la possibilitat de consultar el catàleg digital i repartiran catàlegs d’ús unipersonal, perquè els clients puguin anar decidint les compres des de la mateixa cua.

Els establiments que ho permetin habilitaran també dues portes per als clients, una d’accés i una altra de sortida. Tot plegat, calculen que el tiquet mig de compra rondi els 40,00€ per família, i aconsellen el pagament amb tarja de crèdit.

La normativa que regula el sector porta implícit un protocol de seguretat molt en línia amb el protocol estipulat pel Ministeri de Sanitat, amb restriccions d’aforament, formació per a venedors, quantitat de compra per client, ubicació dels establiments temporals de venda de pirotècnia a 20 metres d’edificacions, com també distàncies entre compradors, regulant també tipologia de productes segons tipologia d’edats i distàncies de seguretat a l’hora de tirar petards.

De fet, els pirotècnics elaboren cada any material didàctic per a explicar com i quins petards es poden tirar a casa, al balcó, al terrat, al jardí i a les voreres.

Tot i que la previsió de facturació per aquest Sant Joan és un -25% per sota de l’any anterior, els portaveus asseguren que seria un èxit arribar als 12M€.