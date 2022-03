Les empreses distribuidores recomanen no comprar més productes de l'habitual

Ja fa deu dies que un sector dels transportistes està aturat per protestar contra l'increment dels preus dels carburants. És una protesta que s'està seguint de manera desigual arreu d'Espanya. Algunes empreses ja han anunciat que aturen la seva producció, per manca de matèries primeres. El Consell d'empreses distribuidores d'alimentació de Catalunya demana als ciutadans que no comprin més menjar del que necessiten. El Roger Gaspa és el seu secretari general, i ens explica que: “Hi ha producte. És veritat que pot haver algun retard en algun producte, però totes les famílies de producte, totes, estan garantides. Potser no tenim tota la varietat de marques i referències que estem acostumats, però tothom podrà fer una compra completa. I si la gent fa acaparament, la única cosa que aconsegueix és dificultar encara més una situació complexa i a més a més crear un perjudici al consumidor que va darrera d'ell, que no pot comprar un producte perquè altres persones s'han portat molt més del que necessiten. Aquí a Catalunya la situació és molt menys crítica que a altres territoris. Hi ha zones com Andalusia, Galícia o Astúries on la situació és molt més complexa, i en alguns casos fins i tot amb violència per part d'aquests que estan fent l'aturada contra aquells que decideixen no fer-la i volen treballar, i aquest és un fet que cal condemnar de forma molt clara. Fa dos anys ja vam viure un moment similar, recordo els primers dies de pandèmia quan veiem imatges de persones comprant molt paper higiènic, i en aquells moments ja vam demostrar que el sector de tota la indústria de distribució alimentària vam saber reaccionar, no vam col.lapsar, el que hagués estat un absolut desastre, i ja es va demostrar que acaparar productes, com el paper higiènic o qualsevol altre, estava fora de tota lògica. Per això fem una crida a que la gent no es preocupi. Hi ha aliments, hi ha productes. És veritat que pot haver alguna referència en concret que arribi un dia tard, però hi ha producte i la gent pot estar tranquila i no cal, en absolut, comprar més del compte ni acaparar.