Les empreses catalanes suspenen en prevenció de riscos laborals

El 17% de les empreses catalanes no tenen sistemes de prevenció de riscos laborals. La majoria d'empreses tenen serveis de prevenció externalitzats i només es dediquen a l'any 6.5 hores a revisar protocols. Són dades d'un estudi realitzat per Comissions Obreres. En parlem amb la responsable de salut laboral de CC.OO la Mónica Pérez, que ens explica que: “Són dades que provenen de la mateixa administració pública, un informe de la Generalitat publicat al 2021, i el que ens diu aquestes dades és que l'obligatorietat que existeix a aquest país per la Llei de Prevenció de Riscos no s'està cumplint. Les persones treballadores estem treballant molt exposades a riscos laborals. I això passa més a les empreses petites que a les grans, però les dades ens venen a dir que només el 5.5% dels treballadors catalans tenen tots els riscos identificats i amb mesures preventives posades. La majora d'empreses tenen aquest servei de riscos laborals externalitzat, i això passa perqùe la norma ho permet. La nostra llei de prevenció contadiu a la directiva europea. Europa diu que s'han de prioritzar recursos interns, i allà on no arribin es poden utilitzat externs. Però en la llei espanyola totes les empreses de menys de 500 treballadors i que no fan activitats especialment perilloses poden recòrrer exclusivament a un servei de prevenció extern. També veiem que es dediquen nmés 6.5 hores a l'any a revisar aquests protocols. El nostre informe diu que es fa una prevenció només documentalista, generar documents que permetin a l'empresa dir que han intentat fer alguna cosa, però que realment no generen prevenció real. Sens dubte les hores que les empreses tenen la presència d'un tècnic que revisi les màquines, i altres riscos, són molt poques. A més el sistema permet que s'amaguin les conseqüències, són les empreses les que han de reconèixer si un problema de salut ha estat ocasionat per raons laborals, si no ho fan, això queda com si fols un problema de salut privat del treballador, no s'investiga res, i no es millora la prevenció. És una situació preocupant, sens dubte.