El 40% de les empreses catalanes considera baix el nivell d'anglès de la seva plantilla

Segons el Observatori dels Idiomes, impulsat per Femcat, 8 de cada 10 empreses catalanes té la necessitat d'impartir anglès als seus treballadors. I de fet, 4 de cada 10 empreses enquestades assegura que el domini de l'anglès és l'habilitat tècnica que més troben a faltar entre els candidats. A més a més, el 40% de les empreses també demanen un segon idioma, com el francès o l'alemany.

Mar Puerto, a què es deu aquesta mancança?

Aquesta mancança ve a causa de la globalització, i és arran d'aqui que l'anglès és cada vegada més necessari, no només en llocs directius, sinó també en posicions de màrqueting, tècniques i industrials.

Nosaltres hem parlat d'això amb una professora d'anglès, la Laura, qui assegura tenir a l'escola un major nombre de nens i nenes i universitaris, però també gent més gran a qui les empreses els hi demanen un nivell més alt.

Un nivell que, segons els requeriments que es demanin, és difícil d'aconseguir en poc temps, però que amb esforç es pot assolir. I parlem ara d'aquestes classes particulars, d'aquests cursos, concretament amb un cas que hem conegut, el d'un treballador, el Xavier Tafalla, que és controlador de producció a l'empresa Encofrats Alsina i que als seus 53 anys ha decidit apuntar-se a aprendre anglès en uns cursos que la companyia li ofereix gratuitament i en horari extralaboral.

A tot això, i segons l'estudi, Espanya té un domini moderat d´anglès, per sota de Països Baixos, Àustria o Noruega. I per part seva,Catalunya té un nivell lleugerament per sobre de la mitjana espanyola, que la situa en un lloc similar a Bulgària.