Les editorials avisen: Faltaran llibres de text fins a finals de setembre

Comença el curs escolars, i el Gremi d'Editors ja ho alerta: Molts centres han optat per no aplicar encara el nou currículum acadèmic, i ara mateix costa trobar còpies de molts llibres antics. A principis d'any les editorials ja podien començar a imprimir els llibres amb els continguts adaptats al nou currículum, però al mes de març, el Departament d'Educació va donar més marge als centres per adaptar-se i gairbé la meitat han optat per fer-ho més endavant. Les editorials han hagut de reimprimir els llibres antics per l'alta demanda i guardar els nous. L'Éric del Arco és el president del Gremi d'Editors de Catalunya: “Els llibreters som els últims en la cadena, i quan les escoles trien els llibres que volen ens ho diuen, i es fa la compra. Aquest any tot va tard pel que acabes d'explicar. Les escoles han decidit a l'últim moment quin currículum faran servir, si el nou o l'antic, i això ha fet que les comandes es vegin afectades i s'han hagut de fer noves tirades dels antics. Es necessiten entre 15 i 20 dies d'impressió i de logística per donar servei al mercat. Trobat el paper, els materials, les impremtes que ja estan a tope... això ho dificulta molt. Tothom està treballant a màxima velocitat, però no pot ser immediat. La situació en cap moment és d'alarma, els llibres arribaran, ningú es trobarà en una situació diferent a la resta de companys de la seva classe. Entenem que s'està treballant molt per tal que el temps sense llibres sigui el menys possible, però no et podem dir quan podran sortir els llibres de les impremtes. El paper s'ha encarit molt, els preus han pujat bastant. Estem en un extrem del pèndul, espero, i crec que es regularitzarà d'una manera o un altre. Està havent una gran demanda arreu del món de paper, però això és compensarà, però no et puc dir quan, no sóc economista.