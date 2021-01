Les dones tindran preferència per entrar als Mossos

El Govern ha pres aquesta decisió després que el Parlament modifiqués l'any passat, amb la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, la llei de les policies locals per establir que s'han de reservar a les dones entre un 25% i un 40% de les places per accedir als cossos i a les diferents categories.

La primera administració que ho va aplicar va ser l'Ajuntament de Barcelona, que va introduir el canvi en les convocatòries de la Guàrdia Urbana, on el 14% de la plantilla són dones.

A La Linterna Catalunya parlem, com cada dijous, amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra." Les mesures proposades pel Govern no solucionaran la desigualtat de gènere en el cos de mossos d’esquadra." explica Viudes "Facilitar una millor conciliació de la vida familiar amb la laboral, recuperar les ajudes d'atenció als infants, crear grups de treball, fer campanyes de comunicació o modificar les bases dels concursos de promoció podrien ser mesures més efectives que les aplicades pel departament".

Viudes afegeix que "com a prèvia, la nostra organització sindical, implicada com ho està en assolir una igualtat real i efectiva dins del cos de mossos d’esquadra, lamenta que aquestes mesures no hagin estat objecte de debat amb les organitzacions sindicals i critiquem de nou, que la unilateralitat hagi estat la via escollida pel departament." conclou

En principi, la nova mesura ja s'aplicaria a la pròxima promoció dels Mossos que, segons ha informat el Govern, al final serà de 435 agents, en comptes dels 245 previstos d'entrada. Ara s'ha argumentat que per revertir el dèficit de plantilla amb la màxima urgència la convocatòria serà de 435 places –incloses les 245 previstes–.