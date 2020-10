Les dones amb fills tenen 6 cops menys possibilitats de ser recomanades per una feina

Aquesta és la conclusió, coneguda com a «pena de la maternitat» o «mur matern», a la qual arriben totes les recerques que s’han fet tant experimentalment com de camp entre els homes i les dones en el context laboral i que recull el llibre Estereotipos de género en el trabajo (Editorial UOC), escrit per la doctora en Psicologia Social i professora col·laboradora de la UOC Maria Àngels Viladot i la catedràtica en Psicologia Social i Economia Melanie Caroline Steffens.

Les dones sense fills tenen sis cops més possibilitats de ser recomanades per una feina que les que són mares. Avui, a La Linterna Catalunya, hem parlat amb la Mª Àngels Viladot una de les autores de la publicació i de l'estudi.

És cert que està passant això actualment?

Maria Àngels Viladoc: Exacte, les dones que són mares són percebudes com menys competents, menys compromeses amb el treball que les que no ho són. Fins i tot, no només les que no són mares sinó que també els homes amb fills i sense, la idea és que l'home tingui una família a qui ajudar, encara existeix aquesta idea que l'home ha de mantenir una família. Per tant això en l'àmbit del treball se'ls veu com a persones que seran més fàcils que abandonin el seu lloc de treball. No està en tots el lloc, depèn de l'estructura empresarial o institucional.

Es castiga la maternitat?

Maria Àngels Viladoc: Totalment, per això tenim problemes en el tema de demografia, és a dir, com les dones estan més perjudicades, tenen menys fills. Si retorna al treball, també hem de tindre en compte en quines condicions ho farà. En canvi en l'home és tot el contrari, no el perjudica, li beneficia.

Quina seria la solució per aquesta situació?

Maria Àngels Viladoc: Hem d'anar trencant aquesta rigidesa en tots els àmbits, femenins, masculins, familiars i escolars. Sobretot que les nenes no adquireixin l'estereotip de què mai podran ser tan bones com els homes en certs àmbits com les matemàtiques per exemple.