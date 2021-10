Les dades de la pandèmia continuen millorant a Catalunya

Catalunya recuperarà el 100% d'aforament a restaurants, comerç i cultura el 15 d'octubre. El primer lloc on es retirarà la mascareta a Catalunya serà l'escola. I les bones notícies sobre la Covid continuen, i és que ja hi ha menys de 100 pacients Covid a les ucis, la xifra més baixa des de l'estiu del 2020. Per parlar de tot plegat ha vingut a LA LINTERNA el doctor Daniel López Acuña, epidemiòleg i ex-directiu de la OMS, que tot i els titulars positius, ha volgut mostrar-se cautelòs: “Sin lugar a dudas es muy positivo el avance que hemos tenido, que hayamos conseguido una cobertura de vacunación de las más altas de Europa y del mundo. Pero también se ha de decir que un riesgo bajo como el que tenemos ahora no significa riesgo nulo. Hemos de ser cautelosos y obrar con prudencia. Una pandemia ocurre en todo el mundo, en varios continentes, y mientras no tengamos controlada la situación en todos los rincones del mundo no podemos hablar del fin de la pandemia”. Li hem volgu preguntar pel fet que els joves són el col.lectiu que menys es vacuna: “Tenemos esa asignatura pendiente, completar la pauta en algunos grupos de población, especialment entre los más jóvenes. El grupo de 12 a 19 está teniendo más cobertura de vacunación que los jóvenes de 20 años. Nos falta un 25% de población en esos grupos por ser vacunados con pauta completa, y eso en España son 5 millones de personas”. L'oci nocturn ha tornat a obrir a Catalunya, i el doctor López Acuña ens diu que “El ocio nocturno puede ser un incentivo para que los jóvenes se vacunen, ya que no les van a dejar entrar si no lo están. De hecho se está haciendo en muchos otros países. Yo quiero creer que hay conciencia en la gente joven para vacunarse, sobretodo por protegerse del riesgo de enfermar e incluso correr el riesgo de fallecer. Y también conciencia para entender que al ser infectados pueden contagiar a personas más vulnerables en su entorno familiar.”