Les benzineres més barates on pots omplir el dipòsit amb descompte abans de final d'any

Tal com estava previst, el govern espanyol retirarà el descompte de 20 cèntims per litre de carburant el 31 de desembre. Per tant, el dia1 de gener del 2023 la benzina i el dièsel passaran automàticament a ser més cars a tot arreu.

Almenys per a la immensa majoria dels conductors, ja que el descompte sí que podria mantenir-se en alguns sectors determinats com els transportistes o els treballadors del sector primari. Per als vehicles en general, però, s'acabarà la rebaixa que s'aplica des de l'1 d'abril.

Ara mateix, el preu mitjà de la benzina està al voltant d'1,57 euros per litre i el del dièsel, d'1,65 euros. Si omplim un dipòsit de 50 litres abans de final d'any, ens podem estalviar uns deu euros en comparació amb el preu de l'1 de gener. L'eina per trobar les benzineres més barates

Probablement, doncs, molts conductors aprofitaran per posar benzina abans que s'acabi l'any. Per això us recomanem tenir a mà una eina de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) que permet trobar les benzineres més barates a prop vostre.

És un cercador en què només hem d'introduir l'adreça o codi postal, el radi de quilòmetres on volem trobar la benzinera i el tipus de combustible que necessitem. A partir d'aquí, l'eina ens proporcionarà un mapa i una llista detallada amb les estacions de servei més barates, els preus que tenen i la ubicació.

Abans de l'estiu, l'OCU ja va publicar un rànquing amb les cadenes de benzineres més barates de Espanya.