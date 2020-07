El 40% de les ampliacions de terrasses a BCN ha estat denegada, especialment a Ciutat Vella i Gràcia

El Gremi de Restauració de Barcelona ha celebrat la pròrroga de les autoritzacions d'ampliació de terrasses de bars i restaurants fins a finals del 2021.

En un comunicat, el director general de l'entitat, Roger Pallarols, assegura que "l'excepcionalitat es mantindrà durant tot el 2021" i diu que cal que la ciutat es prepari per a "una recuperació que serà més lenta del que ens agradaria".

Tot i això, el Gremi de Restauració ha lamentat el "preocupant alt volum de peticions denegades" per posar taules, que s'enfilen fins al 35% del total. Per això, han acordat amb el govern municipal que es revisaran les sol·licituds denegades "per esmenar possibles errors durant la tramitació".

D'aquesta manera, es vol evitar que els restauradors afectats interposin recursos administratius o judicials.

El Gremi confia que, a mesura que augmenti el nombre d'expedients resolts, la proporció de denegacions se suavitzi. "L'ampliació de terrasses és una eina per fer més competitius els establiments de restauració i tots se n'haurien de poder beneficiar: grans i petits, ubicats al centre i als barris, establiments individuals i els que formen part d'un grup", ha afegit.

"Això no té ni peus ni cap" continua Pallarols, "que la resposta sigui que es denega el 80% de les sol·licituds a Ciutat Vella i Gràcia perquè hi ha un problema d'afluència, aquesta lluny de la realitat que estem sofrint, que és precisament, la falta d'afluència. Sembla mentida que els que han de protegir el màxim de negocis a la ciutat siguin els seus botxins"

La situació va per barris. Els més castigats Ciutat Vella i Gràcia



"Hi ha una clara discriminació amb els restauradors de Ciutat Vella i Gràcia" diu el president del gremi "perquè se'ls està denegant el que a altres restauradors de la ciutat no. Això fa que el decret que es va rebre amb *espectación i esperança pugui acabar com el rosari de l'aurora."