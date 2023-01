L'auge de casos de covid a la Xina tensa les relacions internacionals pels controls als viatgers

La Unió Europea ha de decidir aquest dimecres en una reunió quin tipus de proves negatives de covid demanaran als viatgers procedents de la Xina. Fins i tot, abans de la seva sortida del país, com a resposta a l'auge de contagis al gegant asiàtic.

Ha estat la resposta coordinada que han pactat els experts dels estats membresen la reunió de la comissió de Salut de la Unió Europea.

En els darrers dies, països com Espanya, els Estats Units, l'Índia o el Regne Unit, entre d'altres, havien anunciat restriccions i proves PCR als viatgers procedents de la Xina. Altres, com el Marroc, han arribat a prohibir les entrades al país.



La Xina acusa la UE d'actuar amb finalitats polítiques

A Pequín, la resposta coordinada de Brussel·les ha generat malestar: qualifica les mesures de "desproporcionades" i "inacceptables".

Ha acusat els països europeus de fer servir les mesures anticovid amb "finalitats polítiques", i ha advertit que prendran mesures "amb principi de reciprocitat".

Coincideix amb el relaxament de les mesures anticovid

Sobretot, perquè les restriccions europees coincideixen amb la relaxació de les draconianes mesures del règim contra la covid. A partir d'aquest diumenge es retiraran les quarantenes obligatòries a l'entrada del país --vigents des del 2020-- i els límits al trànsit aeri internacional.

La rapidesa amb què s'ha propagat la variant òmicron després de retirar la política decovid zero ha sembrat dubtes sobre la fiabilitat de les dades oficials de contagis i morts a la Xina.

Pequín reconeix tot just poques morts recents, mentre en algunes ciutats, com Xangai, les autoritats parlen d'un 70% de la població contagiada. I les imatges que circulen mostren com la variant òmicron posa els hospitals xinesos al límit, amb els malalts omplint passadissos i vestíbuls.

L'OMS, preocupada per l'evolució de la pandèmia a la Xina

La Comissió Europea ha ofert a la Xina lots de vacunes per frenar aquesta onada. Però Pequín ha declinat l'oferiment:

"La Xina ha millorat continuadament el seu nivell de vacunació, ha eixamplat la seva capacitat de tractament, ha expandit la seva capacitat de producció de recursos mèdics i subministraments suficients", ha tret pit la portaveu del ministeri d'Afers Estrangers xinès.

L'Organització Mundial de la Salut també ha mostrat preocupació per l'evolució del virus a la Xina. Ha demanat a Pequín més informació i transparència sobre les dades de morts, hospitalitzacions i percentatges de vacunació.

Així mateix, veu amb bons ulls que altres països decretin mesures per protegir les seves poblacions de la variant òmicron.