L'atur puja un 30% a Girona respecte a l'any passat

Ja s'han fet públiques les xifres de l'atur del mes d'octubre, i tal i com s'esperava no són bones dades. Per valorar-ho i veure què podem esperar del mes de novembre avui, a La Linterna Catalunya, hem parlat amb Javier Blasco, que és director d'Adecco Group Institute: "El mes de octubre normalmente es un buen mes, ya que por un lado se ha acabado el periodo veraniego, pero se retoma la actividad económica más en serio." explica Javier.

Quins factors són els que principalment influeixen?

"Este mes han confluido varios factores negativos. Por un lado ha crecido el desempleo, pero también hay cierta inercia positiva porque parece que está creciendo el gasto, está creciendo la inversión y ha habido un repunte en el PIB del país." comenta el director d'AGI "Ha habido malas cifras en contratación y malas cifras en desempleo, y lo peor es que el sector de trabajadores jóvenes sigue siendo el más perjudicado, y las cifras de desempleo juvenil son realmente preocupantes. "

Li hem volgut preguntar també a Blasco si totes les persones que estan ara mateix en ERTO estan ja comptabilitzades en aquestes dades: "No, ese colectivo de personas que están en ERTE en sectores como comercio o hostelería no se han contado aún, y lo peor es que quizá en los próximos meses muchas de esas personas puedan pasar a engrosar la lista de parados." explica Javier Blasco

A on està la sortida del túnel?

"Hasta el 2023 no vamos a conseguir llegar a cifras que bajen del 15% de desempleo." raona el director d'Adecco Group Institute.

Dins Catalunya la pitjor xifra se l'ha emportat Girona, on l'atur ha crescut un 30% interanual: "Girona ha sufrido mucho, es verdad, quizá porque es una zona que vive mucho del sector turismo, que ha disminuido muchísimo este año." ens diu.

"Pero no solo Girona, Cataluña ha sido una comunidad muy castigada, es la tercera después de Andalucía y Canarias donde más ha subido el paro, y dependiendo de qué tipo de confinamientos vengan en un futuro, está claro que se traduciran en malas cifras de paro." Conclou Blasco.