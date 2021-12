L'atenció primària ja està desbordada per la variant Òmicron

L'hospital Universitari Mútua de Terrassa, participa en un estudi clínic que investiga la seguretat i eficàcia d'un fàrmac per prevenir la Covid19 en aquelles persones que conviuen amb algú diagnosticat recentment. Per avançar la recerca el centre busca voluntaris. Ho parlem amb la doctora Calvo, que és cap de la unitat de malalties infeccioses i directora assitencial de l'àmbit mèdic de l'hospital, amb qui comencem parlant sobre les preocupants xifres que estem vivint aquests dies: “Són xifres molt preocupants. Estem arribant a xifres històriques, amb un número de positius que no havíem vist fins ara. Realment estem patint molt i ens preocupen les properes setmanes. El ritme de contagis és molt alt, i el problema és que l'atenció primària ja està a nivells de desbordament” Li preguntem també a la doctora perquè estem veient aquests dies casos de persones que donen negatiu en un test comprat a farmàcies, però que després, a una PCR, donen positiu: “Això passa per diferents motius. La malaltia és dinàmica. Des que es produeix el contagi, fins que la quantitat de virus que tenim a la zona del nas es detectat per un test, passen uns dies. I pot passar que un test fet un dia doni negatiu, i unes hores després donis positiu perquè el virus ja s'ha replicat enormement. A més, la capacitat de detectar virus que tenen els test d'antígens que comprem a les farmàcies és clarament menor a una PCR, que és un test molt més sensible” Sobre l'estudi que hem comentat a l'inici de la notícia, la doctora ens explica que “és un estudi promogut per Pfizer. El fàrmac ja s'ha provat en pacients amb patologia lleu, i s'ha demostrat que en aquests tipus de malalt disminueix l'ingrés hospitalari en un 88%. Un cop demostrat aixó, el següent pas és demostrar que també redueix el risc d'infecció en el contacte. I això ara ho estem fent en pacients de més de 18 anys amb algun factor de risc per desenvolupar una malaltia greu, i busquem pacients no vacunats. Si hi han persones que no han rebut la vacuna i tenen un contacte amb un pacient Covid i volen evitar infectar-se, poden participar en el nostre estudi”