L'associació d'afectats per la covid-19 asisteix gratuitament a les persones que ho necessitin

L'Associació Afectats Coronavirus COVID 19 (ASACOVID19) s'ha creat per a defensar als que s'estan veient afectats per aquesta pandèmia de la qual la totalitat del món està sent víctima.

L'Associació té com a objectiu recollir les inquietuds i vivències dels afectats per la pandèmia. Informar-los i assessorar-los de les subvencions, préstecs i ajudes que poden sol·licitar per a pal·liar les diferents situacions.

Impulsar i fer de plataforma d'altres mesures que es puguin adoptar, en relació amb la problemàtica real de la societat. Analitzar les mesures existents i mesurar l'aplicabilitat en relació als col·lectius als quals van dirigides.



Informar i aclarir, en relació amb les subvencions i dubtes relacionats amb la declaració pel Govern de l'Estat d'Alarma (ERTES, AUTÒNOMS, LLOGUERS, FAMÍLIES, PIMES, ICOs, MORATÒRIES HIPOTECÀRIES, etc).

Aclarir línies d'actuació i de responsabilitats amb un estudi individual i col·lectiu dels casos i de les situacions.



Així mateix, comptem amb psicòlegs que ens aniran donant pautes per a suportar les situacions més delicades.

"L'associació és sense ànim de lucre i apolítica" explica Juan Hita, el seu president "l'objectiu és assessorar en diferents camps a les persones afectades per la pandèmia des de diferents punts de vista. Els que han passat la malaltia, són autònoms que es veuen afectats, en qüestions jurídiques" Ens diu Juan "Tenim moltes persones que volen denunciar aquesta situació. De moment el propòsit de l'associació no és muntar cap denúncia col·lectiva".



L'associació ajuda a comprendre tota la informació sobre ERTEs, moratòries d'hipoteques... "la informació que donen és molta i confusa per a qui no es dedica a això". Conclou el president de la associació.