Las farmacias catalanas tendrán nuevos tipos de autotests en febrero

El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon prevé empezar con las cribas de autotests a las farmacias en un mes, a partir de finales de enero.

Precisamente, el hecho que estas PCR sean autotests permitirá liberar personal para la vacunación y para atender nuevos casos. En cuanto al retorno escolar, ha indicado que las vacaciones se hubieran podido alargar cuatro o cinco días más, pero nunca se habría planteado un retorno virtual.



Argimon ha recordado que en septiembre también había voces que pedían no abrir los centros escolares, pero el primer trimestre funcionó bien a pesar de la segunda oleada, con datos epidemiológicos peores que las actuales.

El secretario ha indicado que el crecimiento es lento pero sostenido, y ha constatado que otras regiones como Madrid están creciendo de una manera que hace pensar que acabará siendo exponencial. "Nosotros todavía no estamos en esa situación, pero no somos una isla y es de esperar que esto nos pueda llegar", ha dicho.

El La Linterna Cataluña hemos hablado con Antoni Torres, presidente de la FEFAC, federación de asociaciones de farmacias de Cataluña "En febrero dispondremos de los autotests nasales, no son como los que ahora se hacen, no será necesario introducir tanto el bastón la fosa nasal." explica Torres "se han estado realizando pruebas con los tests de saliva pero han resultado no fiables del todo."

¿Cómo funcionará?

El presidente de la FEFAC explica que "ahora los autotest que vendemos son con receta médica y solo sirven para detectar si has pasado la enfermedad, es decir, detectan los anticuerpos. Con estos nuevos tests se recibirá una carta del departamento de salud para pasar por la farmacia a recogerlo, haremos un registro y una vez reliaza la prueba en casa lo recogeremos en la farmacia y lo enviaremos al laboratorio."

El rastreo no ha funcionado bien

Sobre la rescisión del contrato con Ferrovial, Argimon ha explicado que faltaba coordinación entre los diferentes rastreadores. "No ha funcionado", ha dicho, a la vez que ha recordado que él ya se lo encontró cuando asumió el cargo.