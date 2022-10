Làmines solars per al balcó que poden rebaixar la factura de la llum

El preu del consum elèctric continua enfilat i cada cop tenim més aparells i electrodomèstics connectats a la xarxa. Per això, cada cop hi ha més interès per sistemes alternatius de generació d'energia neta, una manera d'autoabastir-se mentre es redueix el rebut de la companyia elèctrica.

A les propostes comercials d'instal·lació de plaques solars s'ha afegit una nova modalitat que pot arribar a fer una funció similar, però sense haver de disposar d'una superfície àmplia per col·locar-les. Es tracta d'unes làmines solars que algunes empreses ja comercialitzen a través d'internet i que prometen generar fins a 800 watts de potència.

El producte està sent molt ben rebut per usuaris que desitjarien instal·lar-se'ls però que, a causa de la falta d'espai, creuen que no poden fer-ho. La lleugeresa i la flexibilitat de l'equip, però, permeten col·locar-lo en llocs com un balcó. Tot i això, aquesta comoditat pot resultar no ser del tot efectiva, "ja que, sent una posició molt vertical, no és òptima i redueix la potència final que aconseguim extreure'n", explica Joan Rocabert, professor del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Catalunya, com la resta de llocs de la península Ibèrica, és una de les zones d'Europa amb més exposició solar al llarg de l'any. Per això l'energia solar pot ser una molt bona aposta a l'hora de reduir o prescindir del consum d'altres energies menys sostenibles.

Si la instal·lació compleix amb el reglament, l'usuari podrà aprofitar-se de les bonificacions de l'IBI, rebre les ajudes públiques i tenir la possibilitat que la comercialitzadora de llum compri els excedents de producció elèctrica, en cas que n'hi hagi.

"800 watts és una potència considerable, que amb les hores de sol d'aquest país, ens pot proporcionar l'energia necessària per fer funcionar un bon nombre d'aparells elèctrics", explica Rocabert. "Per això és interessant seguir els procediments que faríem amb unes plaques convencionals, mirar si injectem la potència que ens sobra a la xarxa pública o l'emmagatzemem per consumir en hores en què no hi ha sol", afegeix.

En el primer dels casos rebrem una compensació econòmica per generar electricitat; en l'altre haurem d'invertir encara més en les bateries que s'encarregaran de desar l'energia que volem utilitzar durant les hores i dies posteriors.

