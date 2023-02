L'aluminosi sona a una cosa del passat, però encara a dia d'avui hi nhan edificis que tenen aquesta patologia

L'aluminosi sona a una cosa del passat, però encara a dia d'avui, 3 de cada 4 edificis del barri barceloní del Besòs, tenen aquesta patologia. El Besòs no és l'únic lloc on tenen molt present l'aluminosi. Al Turó de la Peira, fa més de 30 anys, es va esfondrar un edifici, i els veïns encara reclamen inspeccions en els edificis que, arran d'aquell greu accident, es van rehabilitar. Però de què estem parlant quan ens referim a l'aluminosi, Yolanda Bernal?

Es el que s'anomena ciment aluminós que s'utilitzava en la fabricació de certes bigues. Què passava? Es un material que permet construir més ràpid però que, a mesura que passava el temps, el formigó perdia resistència, es tornava més porós, i per tant, posava en perill l'estabilitat de l'edifici en qüestió. Hem parlat amb una arquitecta, experta en estructures. És la Maite Bartrolí. Li hem pregutnar què fer amb un edifici que té aluminosi. La resposta és que no hi ha una única solució.

Dèia abans que el barri del Besós és un dels més afectats per l'aluminosi. L'Ajuntament de Barcelona es va comprometre a revisar 44 blocs de pisos que estan afectats per aquesta patologia. A dia d'avui, encara hi ha 20 escales que estan esperan que es faci aquesta inspecció, què diuen els veïns, cóm estan vivint aquesta situació?

Una d'aquestes veïnes és la Teresa Pardo, que també es portaveu de la plataforma SOS Besós. Ho diu molt clar: si no es fan ja les reformes que fan falta, molt habitatges no es podran salvar i els seus propietaris es quedaran al carrer. Ens ha explicat que s'han avaluat una quarta part dels edificis. Resultat: tots els que tenen cinc plantes entre els carrers Alfons Magnànim fins a Sant Ramon de Penyafort, tenen aluminosi. La Teresa Pardo critica especialment la inacció de les administracions.

Què s'ha de fer segons els veïns? Primer, actuar amb urgència, i després invertir per fer una rehabilitació integral, no posar un pedaços. Segons la Teresa pardo, el cost de la rehabilitació, per comunitat, seria d'un milió d'euros.

Es calcula que el barri del Besós hi ha uns 5mil habitatges afectats per aluminosi. Però, segons un estudi de la Generalitat, més de la meitat dels habitatges que es van cosntruir a Catalunya entre els anys 50 i 70 del segle passat, es van fer amb ciment aluminós.

























Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado