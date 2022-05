L'alliberament dels peatges redueix els accidents a Catalunya

L'alliberament dels peatges ara fa nou mesos, ha comportat un augment de l' accidentalitat i dels retencions a l'AP7, però a l'hora ha permès reduir el nombre d'accidents i de víctimes al conjunt de la xarxa viària. Avui ho parlem amb l'Òscar Llatje, que és Coordinador de Movilitat i Seguretat del Servei Català del Trànsit, qui ens explica que: “Pel que fa la sinistralitat, en global està tenint un balaç positiu, tot i que és veritat que a l'AP7 estan creixent els accidents. Però si exceptuem el cas de l'AP7, on aquest any hem tingut molt mala sort, perquè hi han hagut molts atropellaments, una cosa que en una autopista no hauria de passar, i que al 2019 no va passar, però ara per ara en portem set a dia d'avui. Però en general si que podem dir que els accidents han disminuit i a la vegada són menys greus. Els accidents més greus són els frontals, i això passa a les carreteres on els dos sentits no estan separats. La incorporació a una autopista és una incorporació molt suau, amb molt bona visibilitat, i aixo també fa que hi hagi menys accidents. Si s'ha notat que hi ha més trànsit a les autopistes, estimem un augment d'un 40% en alguns trams, que pot arribar al 50% en alguns casos, i això va en detriment d'altres vies alternatives. En general la mobilitat de Catalunya està igual que el 2019, estem als mateixos nivells de mobilitat que el 2019, però distribuïda en carreteres diferents. L'AP7 i la C33 són dos de les vies per on més es circula, sempre ho han estat, però al ser de pagament abans hi havia conductors que no les agafaven, i ara les agafen més. La velocitat és un altre factor important, i on més ràpid van els cotxes és a les autopistes, que són també carreteres avorrides, i es procliu a les distraccions del conductor. Però molts dels accidents que s'han produït són deguts a un vehicle parat, per una avaria o perquè ha tingut un petit accident, i ve un altre vehicle i xoca contra ell. Baixa del vehicle i passejar per l'autopista no s'ha de fer.