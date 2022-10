L'Agència Europea de Medicaments alerta: consumir fàrmacs que combinen ibuprofèn i codeïna pot ser letal

L'Agència Europea del Medicament (EMA) ha llançat una alerta sanitària sobre els riscos per a la salut que pot provocar el consum prolongat de fàrmacs que contenen ibuprofeno i codeïna. La presa conjunta de tots dos principis actius, normalment utilitzats per a mitigar el dolor, pot donar lloc a «greus danys renals i gastrointestinals, fins i tot mortals, especialment quan són presos durant més temps i a majors dosis del recomanat».

En els últims mesos s'han registrat diverses defuncions de persones que prenien amb assiduïtat aquest tipus de medicaments, la qual cosa ha fet saltar les alarmes de la EMA. Pel que sembla, cap d'aquestes morts s'ha registrat a Espanya i només s'han detectat en països on es venen sense recepta mèdica.

Segons Vademecum, la base de dades reconeguda per les autoritats sanitàries, en l'actualitat es poden adquirir a Espanya cinc fàrmacs que contenen tots dos principis actius.En tot cas, les autoritats sanitàries europees adverteixen que ha detectat «intoxicacions renals, gastrointestinals i metabòliques relacionades amb l'abús» d'aquest tipus de medicaments. «Quan es pren de forma prolongada la combinació ibuprofeno amb codeïna i a dosis superiors a les recomanades, es causa mal als ronyons, impedint-los eliminar adequadament els àcids de la sang i provocant acidosi tubular renal», afegeix la EMA en un comunicat. Marejos i dependència

A més, el mal funcionament dels ronyons pot provocar, baixos nivells de potassi en sang el que deriva en feblesa muscular i marejos. Així mateix, la EMA adverteix que el seu consum prolongat poden provocar dependència a la codeïna, una cosa molt perillosa sobretot als països en els quals es venen sense recepta mèdica.

El ibuprofeno és un antiinflamatori no esteroidal (AINE), utilitzat sovint com a antipirètic, analgèsic i antiinflamatori. Se sol prendre per a l'alleujament simptomàtic de la febre, mal de cap (cefalea), dolor dental (odontalgia), dolor muscular o miàlgia, molèsties de la menstruació (dismenorrea), dolor neurològic de caràcter lleu o moderat i dolor postquirúrgic.

La codeïna (DCI) o metilmorfina és un alcaloide que es troba de manera natural en l'opi. S'utilitza amb finalitats metges com a analgèsic, sedant i antitussigen. També se'l considera un narcòtic. Pot presentar-se en forma de cristalls inodors i incolors o bé com a pols cristal·lina blanca.

