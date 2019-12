L'Agència Estatal de Recerca elimina cinc mesos de finançament als científics l'any vinent

L'Associació Espanyola de Recerca sobre el Càncer (ASEICA) alerta sobre el pròxim entrebanc que caurà sobre el sistema científic espanyol per culpa de la falta de receptivitat de l'Agència Estatal de Recerca, un dels organismes principals encarregats del finançament públic del nostre país, davant les demandes de ASEICA i altres societats científiques per a modificar el calendari de convocatòries de projectes de recerca anunciat aquest any.

La no correcció d'aquest calendari implica conseqüències greus a tots els grups de recerca que han sol·licitat els projectes de recerca del Pla Nacional en aquest últim semestre de l'any, així com als grups de recerca que sol·licitin els seus projectes els següents anys.

Això es deu al fet que es retardarà el període de començament d'aquests projectes des de l'1 de gener habitual a juny de 2020. Atès que la AEI no ha contemplat finançament pont per a cobrir aquest desfasament, això significa que els grups de recerca que han optat a aquestes ajudes estaran sense finançament un mínim de 5 mesos. Això equival a una retallada efectiva del finançament dels projectes d'un 14%. Atès que el finançament actual de projectes de recerca està a nivells de fa 15 anys, això suposarà un minvament molt important de recursos per a tots els grups de recerca. Això és, un terç del total d'investigadors que es beneficien al país d'aquestes ajudes.

“Aquests desfasaments pressupostaris, que s'han de sumar a la deterioració econòmica del finançament dels projectes per culpa de les retallades d'aquests últims anys, afectarà la competitivitat dels grups afectats i, per descomptat, l'execució efectiva de les línies de recerca previstes en els projectes actualment en avaluació”, ha explicat el Dr. Xosé Bustelo, president de ASEICA.

El president de ASEICA també indica que “no s'entén per a res aquesta política quan, per exemple, altres agències finançadores del propi Ministeri de Ciència com és l'Institut de Salut Carles III ha aconseguit adoptar calendaris de convocatòries de projectes que es compleixen cada any sense retards i sense haver creat aquest problema de desajustament pressupostari”. És per això que “creiem que l'entossudiment de la AEI davant un problema tan apressant i obvi com aquest reflecteix simplement un altre objectiu ocult i inconfessable: l'estalvi d'una suma considerable de diners que no serà destinat a recerca. Estaria bé, que, almenys, ens tractessin com a adults i no ens venguessin gat per llebre”, insisteix.

Aquest desfasament tindrà efectes greus sobre els grups afectats i, sobretot, sobre els dirigits per investigadors joves que, generalment, no tenen altres projectes per a cobrir aquests “descoberts”.