L’aFFaC demana un pla d’emergència climàtica a les escoles

La presidenta d’Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC), Belén Tascón, demana al Departament d’Educació que es faci un pla d’emergència climàtica a tots els centres educatius per garantir el confort tèrmic. La petició de Tascón arriba l’endemà que l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també hagi reclamat per carta al president Pere Aragonès un pla per adaptar la climatització de tote“S’ha d’actuar ara, no podem esperar que vingui la calor per començar a buscar solucions”, insisteix Tascón. L’aFFac assegura que cal un pla estructurat i no mesures improvisades. En aquest sentit, apunten que la instal·lació de ventiladors no és una solució i, a més, dispara el consum energètic. s les escoles.

Reclama que s’aprofitin uns pressupostos més expansius

La presidenta de l’aFFac també admet preocupació pel professorat i l’alumnat. Recorda que al final del curs passat i a l’inici d’aquest es van superar els 30 graus a les aules, quan el límit legal és de 27. Per això, repeteixen que no és un problema conjuntural i que l’emergència climàtica ha vingut per quedar-se: “No pots ser que pensi que passarà en 15 dies”.

Per això, demanen al Departament d’Educació que faci una diagnosi de la situació dels centres i que actuï per mitigar els efectes de la calor, però també del fred. “Als centres que ja estan construïts s’ha de veure com garantir-hi el confort tèrmic”. Tascón recorda que “fa molts anys que demanen actuacions” i reclamen al Departament d’Educació que aprofiti “uns pressupostos més expansius”per invertir en aquesta despesa.

Alerta a les AFA perquè no comprin ventiladors

L’aFFac també alerta les famílies que no comprin ventiladors: “No ho podem fer per responsabilitat”. Tascón detalla que la normativa prohibeix instal·lar qualsevol tipus de maquinària als centres sense consentiment del responsable o titular de l’edifici.