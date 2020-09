L'addicció als dispositius electrònics, un altre problema de la tornada a classe

Els interminables mesos de confinament es van convertir en una «tempesta perfecta» perquè els infants s'enganxessin a les pantalles.

Mentre moltes famílies es van veure obligades a teletreballar, les criatures van quedar sota l'empara dels mòbils, les tauletes i la televisió. Aquestes mateixes eines també es van convertir en el recurs educatiu principal amb el qual es connectaven a les classes en línia i continuaven aprenent. I, quan s'acabava la jornada lectiva, els moments d'oci (individual i en família) es van veure reflectits en els mateixos dispositius. «Es va abusar de les pantalles? Sí, però penso que no hem de buscar culpables. Tots ho vam fer de la millor manera que vam poder. Ara només podem mirar enrere i intentar aprendre alguna cosa d'aquella etapa», reflexiona Manuel Armayones, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigador de l'eHealth Center.

Encara que durant aquests darrers mesos s'hagi accentuat, l'abús de les pantalles ve de temps enrere. «Es tracta d'un abús, no pas d'una addicció. Entenem que és un problema quan distorsiona altres esferes de la vida personal», puntualitza Armayones.

En el cas dels infants, una exposició abusiva a aquestes tecnologies pot generar un malestar excessiu, irritabilitat i aïllament. A llarg termini, l'activitat sedentària pot alterar les hores de son i pot provocar problemes de sobrepès o obesitat.

Els experts recomanen limitar el temps dedicat a les pantalles en funció de l'edat. Per norma general, es recomana que els menors de dos anys no facin un ús rutinari de les pantalles.

De tres a cinc anys, es recomana fer-ne un ús màxim de 30 minuts diaris. De sis a dotze anys, s'aconsella fer-les servir una hora al dia com a molt. I de tretze a setze anys, el límit és de dues hores diàries.

Fins ara, s'estimava que els infants espanyols passaven unes tres hores diàries enganxats a tota mena de pantalles. Però durant el confinament, les criatures van augmentar el consum de televisió fins a un 70 %, i l'ús de mòbils, tauletes i consoles va créixer un 80 %.

Armayones, expert en l'impacte d'aquestes noves tecnologies i autor del llibre El efecto smartphone: conectarse con sentido, apunta cinc consells per fer que els infants desconnectin de les pantalles.

1. Estableix unes normes clares

El primer pas per regular l'ús de les pantalles en menors és establir normes clares. «Cal tenir-hi una conversa sincera perquè entenguin per què no poden estar tot el dia "enganxats" i per què han de seguir algunes normes», explica Armayones. En aquest sentit, cal explicar-los què es pot fer (i què no es pot fer) amb el mòbil, quant de temps se li pot dedicar i en quins moments cal reduir-ne l'ús.

«Tots sabem que els verins són verí en funció de la dosi. Amb les noves tecnologies passa el mateix», explica l'expert. «Què és molt i què és poc depèn de l'efecte que tingui en la vida personal. En el cas dels nens, cal tenir en compte si l'ús d'aquests dispositius els canvia el comportament o si les activitats que duen a terme, com és el cas dels videojocs, els creen una certa addicció», afegeix.

2. Negocia sense por

Més enllà de les recomanacions generals, Armayones recorda que «no hi ha normes d'or per a l'ús dels mòbils» i que, per tant, «com que cada infant és diferent, les condicions es poden pactar». D'aquí la importància de negociar el temps d'ús. «Si un nen es porta bé i té bon rendiment escolar, de vegades li podem deixar el mòbil una estoneta més. En altres casos, quan veiem que l'ús d'aquestes eines genera un problema, és important restringir-ne l'ús», explica l'expert. Així mateix, cal aclarir que el temps pactat també pot variar en funció de les circumstàncies. En períodes d'exàmens, per exemple, hi haurà casos en què caldrà reduir l'ús d'aquestes eines.

«Cal recordar que encarem aquesta conversa com a pares; ni com a amics, ni com a col·legues. Ens agradi més o menys, de vegades hem d'imposar certes normes», comenta. Per això mateix, l'última paraula sempre l'han de tenir els progenitors.

3. Abans de prohibir, és millor oferir alternatives

Els límits de l'ús del mòbil es poden fer més suportables si, a canvi, s'ofereix una alternativa. Les activitats a l'aire lliure, per exemple, són fonamentals per al desenvolupament de les criatures. I per fer-les no cal dependre de cap element tecnològic. «Els nens no demanen mai el mòbil quan són a la platja o en un parc aquàtic, perquè s'ho estan passant bé i estan entretinguts. Sí que el demanen, per exemple, quan anem a dinar i s'avorreixen amb les converses dels adults. Això ens hauria de fer pensar», comenta.

Les alternatives al mòbil poden implicar activitats recreatives de tota mena: des de jugar a l'aire lliure fins a fer esport, pintar, fer treballs manuals, llegir un conte o passar una estona en família. «És el que s'ha fet tota la vida. No té més secrets», explica Armayones.

4. No prediquis, també dona exemple

Els consells sobre un ús adequat del mòbil no serveixen de res si els infants veuen que els pares fan justament el contrari. Així, doncs, abans de predicar, és millor intentar donar exemple. «Ensenyem moltes més coses als infants quan no els intentem ensenyar res que quan sí que ho intentem fer», comenta Armayones. «Si volem ensenyar als nens que no han de dependre d'una pantalla, és imprescindible que els adults els demostrem el mateix amb les nostres accions», assenyala l'investigador, que també recorda que l'ús excessiu de les pantalles també perjudica (i molt) els adults. De fet, s'estima que els adults miren el mòbil cada deu minuts. I els menors de 25 anys, cada set.